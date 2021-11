Wassertrüdingen startet mit Weihnachtsaktion

Die Werbegemeinschaft schüttet Gewinne im Wert einer fünfstelligen Summe aus. Wie man an der Aktion teilnehmen kann.

In etlichen Geschäften in Wassertrüdingen werden ab Samstag, 27. November, die sogenannten Wörnitztaler verteilt. Trotz aller Einschränkungen führt die Werbegemeinschaft ab dem kommenden ersten Adventswochenende bis zum Heiligen Abend erneut die Aktion durch. "Wir wollen unseren Kunden diesen zusätzlichen Anreiz für Einkäufe in der Stadt beibehalten", betont Thomas Kredel, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Für den Einkauf in den Geschäften ändere sich angesichts der seit dieser Woche geltenden Pandemievorgaben nichts, führt Kredel an, denn wie bisher können die Kunden problemlos mit der schon fast gewohnten Maske zum Einkaufen kommen.

Wörnitztaler in Wassertrüdingen: Personal testet sich täglich auf Corona

Das Personal teste sich täglich und garantiere somit größtmögliche Sicherheit. 25.000 Lose wurden gedruckt, und mehr als 10.000 Euro werden an Gewinnen ausgeschüttet. Einkaufsgutscheine von zehn Euro bis 300 Euro können mit den Losnummern gewonnen werden. Aber auch wenn kein direkter Gewinn erzielt wird, können die Lose ab dem 10. Januar zum Gegenwert von zehn Cent beim Einkauf angerechnet werden.