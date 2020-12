12:00 Uhr

Wasserversorgung: Ein neuer Hochbehälter für Schmähingen

Das 400.000 Euro teure Projekt auf dem Kirchberg wurde unlängst vorgestellt.

Der Hochbehälter auf dem Kirchberg, der die Wasserversorgung des Nördlinger Stadtteils Schmähingen sicherstellt, war in die Jahre gekommen. Nun wurde er für rund 400.000 Euro erneuert und den Ausschussmitgliedern anlässlich einer Werkausschusssitzung vorgestellt. Dies teilt die Stadt Nördlingen in einer Pressemeldung mit.

Werkleiter Martin Bickelein und Wassermeister Frank Schmidtkunz erläuterten vor Ort die durchgeführten Baumaßnahmen und die Bedeutung des 150 Kubikmeter großen Hochbehälters für die Sicherstellung der Wasserversorgung. Die Lage des Behälters habe sich aus geodätischer beziehungsweise wasserdrucktechnischer Sicht bewährt, wie die Mitarbeiter der Stadt erläuterten. Ziel der Stadtwerke Nördlingen sei es, die Trinkwasserversorgung stets weiter zu optimieren.

„Kein Mineralwasser in Flaschen wird derart gründlich geprüft wie Trinkwasser aus der Leitung,“ betont in diesem Zusammenhang der Kaufmännische Leiter der Stadtwerke, Karl-Heinz Bschorer. Für ihn ist es eines der letzten Projekte seiner Dienstzeit: Bschorer wird zum Ende des Jahres in den Ruhestand eintreten. (pm mit daho)

