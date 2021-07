31-Jähriger quetscht sich Beine unter Stapler ein

Bei einem Unfall mit einem Stapler verletzt sich ein 31-jähriger Mann in Wechingen schwer. Sein Schwager muss ihn mit einem Baukran helfen.

Ein 31 Jähriger hat sich bei einem Unfall mit einem Stapler in Wechingen schwer verletzt. Laut Polizeibericht fuhr der Mann am Mittwochnachmittag nach Abschluss der Bauarbeiten an seinem Eigenheim rückwärts mit einem Stapler. Dabei überquerte er eine Straße und rutschte mit diesem rückwärts in den abschüssig liegenden Bach. Der Stapler kippte dabei seitlich um, der 31-Jährige wurde dabei aus dem Führerhaus geschleudert. Jedoch kam der Stapler auf den Oberschenkeln des Mannes zum Liegen, so dass diese stark gequetscht wurden.

Wechingen: 31-Jähriger wird mit Quetschungen ins Krankenhaus gebracht

Zum Glück war der Schwager des Mannes vor Ort und befreite den Mann kurzer Hand mit dem Baukran. Der 31-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehren Wechingen, Fesseneheim und Alerheim waren mit insgesamt 14 Einsatzkräften vor Ort. (pm)