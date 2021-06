Mann auf Sitzrasenmäher fährt auf die Straße und wird von Lkw gestreift

Ein 64-Jähriger ist mit seinem Sitzrasenmäher rückwärts auf die Straße gefahren. Dann streifte ihn ein Lkw.

Glücklich ausgegangen ist am Montag ein Unfall in Wechingen. Ein 64-Jähriger fuhr mit seinem Aufsitzrasenmäher rückwärts aus seinem Grundstück, wie die Polizei berichtet. Der Mann fuhr dabei über den Fußweg und teilweise auf die Straße.

Zeitgleich fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Lkw auf der Kreisstraße in Richtung Laub und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, so dass er das Heck des Rasenmähers streifte, schildern die Beamten. Der 64-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (pm)

Lesen Sie dazu auch