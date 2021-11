Wann die Ortsdurchfahrt in Fessenheim frei sein soll

Plus Der Bürgermeister verkündet das voraussichtliche Ende der Baustelle. Ein Problem hat die Gemeinde hinsichtlich des Baulandes. Wo noch Flächen verfügbar sind.

Etwa 180 von rund 1400 Gemeindebürgern waren der Einladung von Bürgermeister Klaus Schmidt gefolgt und hatten sich in den Ortsteilen Fessenheim, Holzkirchen und Wechingen zu den regulären, aber im Corona-Jahr mehrfach geplanten und dann doch ausgefallenen Bürgerversammlungen eingefunden.