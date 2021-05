Warum 200 Feuerwehrleute in Wechingen im Einsatz waren

In Wechingen wurde am Wochenende ein Feueralarm ausgelöst. Rund 200 Feuerwehrleute wurden gerufen, aber nicht mehr benötigt.

Ein Feueralarm ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Trocknungsanlage in Wechingen ausgelöst worden. Es wurden nach Polizeiangaben etwa 200 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren alarmiert. Mitarbeiter der Anlage hätten den Brand dank der eingebauten Löschwasseranlage aber bereits löschen können, sodass kein größerer Brand und Sachschaden entstand.

Als Ursache für den Brand wird vermutet, dass im oberen Bereich des Kamins alte Ablagerungen angefangen haben zu brennen, teilen die Beamten mit. (pm)

