24.08.2018

Wechsel beim Dorfladen Megesheim

Andrea Wünsch und Nicole Wittich übernehmen

Der Dorfladen Megesheim wird künftig von einem neuen Vorstandsteam geführt. Dies war Anlass, dem langjährig engagierten Ersten Vorsitzenden Florian Lechner (14 Jahre) sowie der Zweiten Vorsitzenden Elisabeth Klotz (zwölf Jahre) im Rahmen einer kleinen Feierstunden einen besonderen Dank auszusprechen. Nach langwieriger Suche konnten für das anspruchsvolle Ehrenamt nun gleich zwei engagierte Nachfolgerinnen – Erste Vorsitzende Andrea Wünsch und Zweite Vorsitzende Nicole Wittich – gewählt werden. Dem neuen Vorstand, dem Aufsichtsrat sowie dem Personal war es ein besonderes Anliegen, den bisherigen Inhabern der Posten ein persönliches Geschenk zu überreichen.

Dabei kam auch die schöne Erinnerung zu Sprache, wie man voller Tatendrang die Aufgabe vor vielen Jahren übernommen und bei Erfahrungsaustauschen auf Dorfladenseminare neue Impulse und Eindrücke mit nach Megesheim gebracht hat. Eine weitere Erfahrung ist, dass anders wie im regulären Einzelhandel, ein Dorfladen nur mit dem Personal läuft. Die Verkäuferinnen müssen hier vielfältige Tätigkeiten ausüben, hohe Fachkompetenz beweisen und mit viel Herzblut sowie Selbstorganisation den täglichen Betrieb hinter und vor den Kulissen bewältigen.

Der Wechsel zum neuen Vorstand ist gut gelungen, eine solide Übergabe ist erfolgt und erste kleine Veränderung werden ausgetestet. Dankeswerterweise engagieren sich Lechner und Klotz weiterhin für den „Laden“ und bleiben hoffentlich für die eine oder andere kleine Reparatur oder Inventur erhalten.

Der Dorfladen wird von der einheimischen Bevölkerung aber auch vermehrt von den Nachbargemeinden gut angenommen, was sich auch in den erfreulichen Umsatzzahlen wieder spiegelt. Der Vorstand freut sich, so die Pressemitteilung, dass der Megesheimer Dorfladen als Treffpunkt und alternative Einkaufsmöglichkeit geschätzt wird.

Lieferservice für ältere Dorfbewohner

Vordringliches Ziel der Genossenschaft ist weiterhin, eine fußläufig erreichbare, gute Grundversorgung – nicht nur die ältere Bevölkerung - anzubieten. Neben Bäckerei, Metzgerei und vielen regionalen Produkten bietet der Dorfladen einen Paketdienst, Lieferservice für ältere Dorfbewohner, Geschenkkorbservice und Bestellmöglichkeit für größere Einkäufe der Kunden, aber auch für die Feste im rege Vereinsleben an. (pm)

