29.06.2018

Wegen Handykarte: Mann schlägt Tankstellen-Verkäuferin

Der Nördlinger war aufgebracht über ein falsch gekauftes Produkt und griff selbst im Regal zu. Als die Kassiererin ihn aufhalten wollte, wurde der 28-Jährige handgreiflich

Von René Lauer

Ein Diebstahl kann eine harte Strafe nach sich ziehen, auch wenn der Wert des Produkts noch so klein ist. Vor dem Nördlinger Amtsgericht ging es um eine entwendete Handykarte – Preis: ein Euro. Das gestohlene Produkt war nicht einmal aktiviert. Weil der Täter sich gegen die beherzte Verkäuferin zur Wehr setzte und diese verletzte, als sie ihm die Karte entreißen wollte, musste sich der 28-Jährige wegen räuberischen Diebstahls vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Andrea Eisenbarth verantworten.

Auslöser des Konflikts war eine nicht funktionstüchtige Handykarte, die der Angeklagte einige Tage vor der Tat gekauft hatte, wie dessen Anwalt erklärt. Der 28-Jährige, der ursprünglich aus Afrika kommt, hatte offenbar zum falschen Modell gegriffen. Dieses wollte er in der Nördlinger Tankstelle umtauschen. Dass ihm das verwehrt wurde, habe ihn „schwer verärgert“.

Die Verkäuferin erinnert sich genau an den Vorfall, wie sie vor Gericht berichtet. Sie habe dem Angeklagten versucht zu erklären, dass nur ihr Chef darüber entscheiden könne, ob sie die Karte zurücknehmen darf. Der sei allerdings erst wieder am nächsten Tag da. Die Kommunikation habe sich etwas schwierig gestaltet, da der Mann nur Englisch gesprochen habe. Im Laufe des Gesprächs sei er aufbrausend geworden, habe immer wieder gefragt, warum er die Karte nicht tauschen dürfe. Irgendwann habe er die Ware wütend hinter die Theke geworfen und sie vermutlich in einer fremden Sprache beschimpft, schildert die Kassiererin. Dann habe er sich im Regal eine Handykarte gegriffen und sei aus dem Laden verschwunden. „Ich war so doof und bin hinterher, dabei war sie nicht einmal aufgeladen“, sagt die Verkäuferin und schüttelt den Kopf. Denn was dann passiert ist, hätte sie sich gerne erspart.

Sie habe den 28-Jährigen aufgehalten und ihn zur Rede gestellt. Im Laufe einer längeren Diskussion habe sie versucht, ihm die Karte zu entreißen. Plötzlich habe der Mann ausgeholt und ihr mit dem Handrücken ins Gesicht geschlagen. „Ich war komplett geschockt“, sagt das Opfer. Ein Mitarbeiter eines angrenzenden Unternehmens sei dazu gekommen, er habe sich auf Englisch mit dem Angeklagten verständigen können und habe die beiden wieder in die Tankstelle begleitet. Dort habe der Täter die Handykarte zurück ins Regal gehängt und auf die verständigte Polizei gewartet.

Sein Verteidiger will vom Angeklagten wissen, warum der denn nicht weggelaufen sei. „Ich weiß, dass ich kein Dieb bin“, lässt er über eine Übersetzerin mitteilen. Er räumt ein, die Tat begangen zu haben, eine Entschuldigung an das Opfer kommt ihm aber erst nach einem Hinweis seines Anwalts über die Lippen. Die Kassiererin hatte durch den heftigen Schlag eine Prellung des Jochbeins und ein Hämatom im Augenbereich erlitten. „Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können, wenn er die Brille getroffen hätte“, befindet Richterin Eisenbarth.

Staatsanwalt Konstantin Huber erklärt, dass es sich wegen des geringen Wertes der Handykarte um einen minderschweren Fall des räuberischen Diebstahls handle. Weil der Täter nicht vorbestraft sei, fordert er eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll, dazu die Zahlung von Schmerzensgeld und einer Geldstrafe. Der Verteidiger des 28-Jährigen bat um eine mildere Strafe.

Das Schöffengericht entschied sich für eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Dazu kommen 900 Euro Schmerzensgeld beziehungsweise Schadensersatz an das Opfer sowie 900 Euro Geldstrafe. „Das ist schon ein mildes Urteil, milder geht es nicht“, sagt Andrea Eisenbarth und weist auf die schlimmen Schmerzen hin, die das Opfer erleiden musste. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

