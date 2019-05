vor 36 Min.

Wegen Streetfood-Festival: Sperren in der Nördlinger Altstadt

Wegen des Streetfood-Festivals in Nördlingen werden Teile des Marktplatzes gesperrt.

Der Marktplatz rund um das Rathaus und St-Georg wird wegen des Streetfood-Festivals teilweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Welche Parkplätze ab Mittwoch gesperrt sind.

Wegen des erstmals am Marktplatz durchgeführten Streetfood-Festivals wird der Marktplatz rund um das Rathaus und St. Georg für den Fahrzeugverkehr teilweise beziehunsgweise vollständig gesperrt. Schon ab Mittwoch, 29. Mai, ab 18 Uhr sind die Parkplätze vor dem Hotel Sonne gesperrt. Die weiteren Parkplätze rund um das Rathaus werden ab Freitag, 31. Mai, nicht mehr für parkende Autos zur Verfügung stehen.

Wegen der Aufbauarbeiten der vielen Stände ist der Marktplatz am Freitag, 31. Mai, ab 12 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Pfosten in der Inneren Baldinger Straße werden gesetzt, eine Ausweichroute wird in der Luckengasse geöffnet. Dort sind die Sperrpfosten entfernt, sodass Fahrzeuge im Notfall über die Luckengasse, Polizeigasse, zu den angrenzenden Wohnhäusern und zum Marktplatz gelangen können.

Zum Abbau der Veranstaltung am Sonntagabend beziehungsweise Montagmorgen bleibt der Marktplatz ebenfalls am Montag, 3. Juni, noch bis 16 Uhr gesperrt, teilt die Stadt Nördlingen mit. (pm)

