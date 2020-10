09:43 Uhr

Wegen Tier auf der Straße: Auto überschlägt sich bei Nördlingen

Ein 28-Jähriger fährt in Richtung Bundesstraße, als plötzlich ein Tier die Straße überquert. Was die Folgen sind.

Bei Nördlingen hat sich am Mittwochmorgen ein 28-Jähriger mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann von Utzmemmingen kommend in Richtung Bundesstraße, als auf der Höhe von Holheim plötzlich ein Tier die Straße überquerte. Beim Versuch, diesem auszuweichen, geriet der 28-Jährige nach rechts in die Böschung und es kam zum Überschlag. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Stehen und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden, der Mann wurde leicht verletzt. RN

