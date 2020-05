vor 10 Min.

Wegen gelockerter Radmuttern: Frau verliert Vorderrad ihres Autos

Die 22-Jährige hat Glück im Unglück. Die Nördlinger Polizei sucht nun nach Hinweisen zu Tat und Täter.

Die Nördlinger Polizei bittet dringend um Hinweise zu folgendem Sachverhalt: Eine 22-jährige Frau parkte ihren schwarzen Renault immer in der Wohnanlage an der Nürnberger Straße in Nördlingen. Laut Polizeiangaben wurden in der Zeit zwischen dem 28. April und 2. Mai am Auto der Frau die Radmuttern beider Vorderräder gelockert.

Die Frau bemerkte dies erst bei der Fahrt in die Werkstatt, als sie das linke Vorderrad ihres Wagens verlor. Die 22-Jährige wurde dabei zum Glück nicht verletzt, heißt es in dem Polizeibericht weiter. An dem Auto soll jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstanden sein. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Nördlingen entgegen unter Telefon: 09081/29560. RN

