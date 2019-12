vor 37 Min.

Weihnachtliches Gospel-Oratorium

Das Ensemble Intermezzo im Singverein Wallerstein stellt sich erfolgreich einer herausfordernden Aufgabe

Von Peter Urban

Man kann sich einfacheren Aufgaben stellen, als ein Adventskonzert mit einem Werk von Lorenz Maierhofer, einem der führenden europäischen Komponisten für zeitgenössische Chormusik, zu gestalten. Als Vorsitzender Albert Kaiser die Gäste in der fast vollen Pfarrkirche St. Alban in Wallerstein begrüßte, musste er auch noch einige seiner Ensemblemitglieder entschuldigen; sie konnten, der Erkältungswelle geschuldet, nur eingeschränkt oder gar nicht eingesetzt werden. Umso bemerkenswerter war die Leistung des Ensembles unter der Leitung von Peter Müller, das Maierhofers „There Is A Light“, die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium im Sinne eines Oratoriums mit Songs, Folksongs und Spirituals, zur Weihnacht präsentierte.

Rezitative, solistische Passagen in deutscher Sprache leiteten die Chorteile textlich und musikalisch ein und spannten damit den Bogen zu den gesprochenen Texten des Erzählers. Wie man es von ihm kennt, zeichnete sich das Oratorium des 1956 geborenen Lorenz Maierhofer durch eine große stilistische Breite aus: von klassisch-modernen über zeitgenössische Ausdrucksformen bis hin zu Pop, Jazz, Gospel und Ethno. Wer allerdings erwartet hatte, dass sich hinter Titeln wie „Those Were The Days“ schon oft gehörte Popsongs verbergen würden, sah sich eines Besseren belehrt.

Chor und Begleitband, konkret Peter Eisenbarth (Klavier), Rebecca Ernst (Querflöte) und Raffael Müller (Bass) schlugen mit ihrem harmonischen Zusammenspiel genau die zeitgemäßen und nachhaltigen musikalischen Brücken, die Maierhofers Werk auszeichnen. Nicht von ungefähr werden seine Kompositionen als „Musik für Menschen“ bezeichnet.

Wohl weil das Oratorium in seiner Länge von etwa fünfundvierzig Minuten keinen abendfüllenden Vortrag darstellt, haben die Organisatoren quasi als Chor-„Präludien“ das Gospelstück „Walkin’ On The Road To Bethlehem“ von Greg Gilpin und „Lift Me Up“ von Andy Beck vorangestellt. Das bekannte Flötenstück, Mozarts „Andante C-Dur KV 315“, das vom Meister vermutlich als alternativer langsamer Satz zu dessen Flötenkonzert in G-Dur komponiert worden war, interpretierten Rebecca Ernst und Peter Eisenbarth sehr gefühlvoll und leiteten damit zum titelgebenden Konzert des Singvereins über.

„There Is A Light“ war zweifellos einer der Lichtblicke im vorweihnachtlichen Rieser Konzertgeschehen und ein willkommener Kontrapunkt zum gefühlsduseligen „Christmas-Songs-Overkill“, dem man im vorweihnachtlichen Einkaufsstress durch Super- und Einkaufsmärkte kaum entgehen konnte. Das Publikum dankte mit großem und lang anhaltendem Beifall.

