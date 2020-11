vor 18 Min.

Weihnachtsbaum in Nördlingen: Statt Grundschülern dekoriert die Feuerwehr

Noch ungeschmückt: der Weihnachtsbaum an der Alten Schranne. Er ist einer von insgesamt drei in der Nördlinger Altstadt.

Plus Vieles ist abgesagt in der diesjährigen Adventszeit, aber: In Kürze erleuchten drei Christbäume die Nördlinger Altstadt. Doch auch dabei gibt es Abstriche durch die Pandemie.

Von David Holzapfel

Absage auf Absage auf Absage. Die Corona-Pandemie stellt Freunde des besinnlichen Weihnachtsfestes vor eine harte Probe. Den Nördlinger Weihnachtsmarkt etwa gibt es in diesem Jahr nur als abgespeckten „Adventszauber“. Soll heißen: weniger Buden, kein Bühnenprogramm, kein Gastronomiebetrieb. Damit die kalte Jahreszeit nicht noch kälter wird, setzt die Stadt auch heuer wieder auf altbewährten Weihnachtszauber: Insgesamt drei geschmückte Tannen sollen Licht in die Lockdown-Dunkelheit bringen.

Zwei der Christbäume stehen schon: einer an der Alten Schranne, der andere am Kriegerbrunnen. „Im Laufe der Woche kommen die Lichterketten drauf“, sagt Daniel Wizinger, der neue Nördlinger Tourismus-Chef, auf Anfrage unserer Zeitung. Der dritte und größte Baum soll am Donnerstag auf dem Marktplatz aufgestellt werden. Doch auch dabei gibt es Abstriche durch die Pandemie.

Kinder werden den Baum in diesem Jahr nicht schmücken

In den Jahren zuvor wurde der Christbaum vor St. Georg traditionell von Nördlinger Grundschülern geschmückt. Zusammen mit der Feuerwehr und auf zwei Drehleitern brachten die Kinder Geschenkkartons und anderen Schmuck am Baum an – Eltern, Omas und Opas sahen dabei zu. Nicht so in diesem Jahr. „Die Aktion muss ausfallen“, sagt Wizinger. Die Stadt habe sich beim Landratsamt gar nicht erst nach einer etwaigen Genehmigung erkundigt. „Eine solche Menschenansammlung wäre aktuell einfach nicht vernünftig.“ Ungeschmückt bleibt der Baum freilich nicht. Die Freiwillige Feuerwehr wird sich nun zusammen mit dem Bauhof um die Dekoration kümmern.

Am 4. Dezember beginnt dann auch der Nördlinger „Adventszauber“. Die etwa 30 Verkaufsbuden zwischen der Löpsinger Straße, Schrannenstraße und dem Marktplatz werden zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet haben.

