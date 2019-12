02.12.2019

Weihnachtszeit in Oettingen eingeläutet

Advent Christkindlesmarkt mit dem beliebten Ganstanz und weiteren Attraktionen

Oettingen Viele Besucher haben am ersten Adventswochenende den Auftakt in die Adventszeit auf dem diesjährigen Oettinger Christkindlesmarkt genossen. Auch wenn das Wetter nicht für Schnee auf den Buden und dem schönen Christbaum sorgte, war es dennoch kühl genug, dass Feuerzangenbowle, Glühwein und Kinderpunsch richtig lecker schmeckten. Ab Donnerstag war die Budenstadt im Heimatmuseumshof für vier Tage geöffnet, teilt die Touristinformation mit. Neben kulinarischen Köstlichkeiten und Kunsthandwerk, Deko, Schmuck und vielem mehr war ein unterhaltsames Rahmenprogramm geboten, welches die Besucher zum Flanieren und Genießen einlud.

Der Christkindlesmarkt im Museumshof ist ein heimeliger Anziehungspunkt nicht nur für Familien. Dort grasten die Schafe von Schäferin Stefanie Regel in der Krippe, die Stadtbibliothek präsentierte ein Bilderbuchkino und die Lechstädter Taschenspieler begeisterten das Publikum mit Zauberei. Ein besonderer Höhepunkt war das Kindertheater „Pettersson & Findus“ der Theatergruppe „Fritz und Freunde“, welches sich besonders großer Nachfrage erfreute und große und kleine Markt-Besucher gleichermaßen unterhielt. Beim Radlbaum legten sich viele Gäste ins Zeug, um den Baum auf einem Fahrrad tretend zum Leuchten zu bringen.

Natürlich gab es auch wieder den traditionellen Ganstanz, wo sich dreißig Kinder über zahlreiche Preise freuen durften, die von Einzelhandelsgeschäften der Oettinger Werbegemeinschaft und der Oettinger Gastronomie gesponsert wurden.

Für besinnliche Momente in der beginnenden Vorweihnachtszeit sorgten die Angebote der beiden Oettinger Kirchen. Zu einer ökumenischen Adventsandacht zu Beginn des Christkindlesmarktes luden die Pfarrer Uli Tauber und Dr. Ulrich Manz in die Kirche St. Sebastian ein. Am Sonntag gaben die Dinkelsbühler Alphornbläser „Lusum“ ein Konzert in Sankt Jakob. Die Stadt bedankt sich bei allen, die als Sänger, Musiker, Künstler, Tänzer, Sponsor, Helfer oder Aussteller daran beteiligt waren, dass auf dem Christkindlesmarkt eine wunderschöne, adventliche Stimmung herrschte. Wir wünschen Ihnen und allen Besuchern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020. (pm)