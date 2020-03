vor 60 Min.

Weißes Kreuz: Neue Markierungen

In Oettingen soll so die Parksituation verbessert werden

Von Bernd Schied

Die Stadt Oettingen will die Parksituation in der Wohnsiedlung „Weißes Kreuz“ verbessern. Weil es vor allem nach Feierabend an der Einfahrt zum Wohngebiet von der Bundesstraße 466 her wegen parkender Fahrzeuge häufig unübersichtlich und eng ist, soll nach Worten von Hauptamtsleiter Manfred Thorwart in der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses so schnell wie möglich eine geordnete Zu- und Abfahrt gewährleistet werden. Einen Lösungsansatz sieht Thorwart in entsprechenden Markierungen auf der Fahrbahn, die deutlich machen sollen, wo ein Fahrzeug abgestellt werden kann und wo nicht. Der Ausschuss zeigte sich mit diesem Vorgehen einverstanden und hofft, damit eine Verbesserung zu erreichen.

Weil sich drei Telefonzellen im Oettinger Stadtgebiet nicht mehr rechnen würden, plant die Deutsche Telekom nach Mitteilung von Bürgermeisterin Petra Wagner diese aufzulösen. Es handle sich um die Standorte Lange-Mauer-Straße, Nördlinger Straße und Spitalgasse. Am Schloßbuck und beim Heimatmuseum blieben die öffentlichen Fernsprecher erhalten.

Im Kosten- und Zeitplan befinde sich die derzeit laufende Sanierung des Wörnitzflussbades, sagte Stadtbaumeister Klaus Obermeyer. Alles in allem werde man voraussichtlich mit Kosten von 1,628 Millionen Euro abschließen. Damit liege man knapp unter der im Förderantrag angegebenen Summe.

In einzelnen Gewerken (Elektro, Haustechnik, Holzbau) waren allerdings Nachtragsvergaben notwendig, die der Ausschuss genehmigte. Der Stadtbaumeister geht davon aus, dass es dabei bleiben werde und keine weiteren Nachträge anfallen.

Im Zusammenhang mit der anstehenden Ertüchtigung der Oettinger Kläranlage hat der Ausschuss einen Auftrag für Bauwerksprüfungen und die Erstellung eines Sanierungskonzeptes an das Sachverständigenbüro Dr. Roos aus Neuried zum Preis von 13209 Euro vergeben. Für Kanalbefahrungen im Stadtteil Heuberg erhielt die Firma Baierle aus Schopflohe den Zuschlag zum Preis von 13074 Euro.

