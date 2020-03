vor 41 Min.

Weitere Einrichtungen schließen

Neben den Übungen der Feuerwehr Oettingen entfallen so gut wie alle Veranstaltungen und Aktivitäten im Ries.

Außerdem müssen folgende Veranstaltungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt werden

eyers Keller (28. und 29. März). Tickets behalten ihre Gültigkeit und können beim Veranstalter zurückgegeben werden; Ausweichtermin soll folgen.

beim Altenwerk St. Josef (2. April).

Nördlingen (19. März, 17 Uhr).

(28. März und 4. April).

( 17. März) und Ausschuss für Kinder, Jugend, Familien und Senioren (24. März).

der Anton-Jaumann-Realschule Wemding (17. März). Nähere Informationen finden sich auf der Schulhomepage unter www.rs-wemding.de.

AOK-Sprechtagstermine in Oettingen und Wemding (voraussichtlich bis zum 17. April).

Musikbund, Bezirk 16 Donau-Ries: In Wettbewerben, Bläserprüfungen und Schulungen wird das Wertungsspiel zum Bezirksmusikfest am Sonntag, 29. März, in Huisheim abgesagt.

der Mittwochsprimeln im evangelischen Gemeindezentrum in Nördlingen am kommenden Mittwoch (18. März).

Evangelischer Frauenbund des Ortsverbands Nördlingen (22. März).

im Bürgerheim am 8. April (Ostergeschenke für alle Bewohner werden durch die Bediensteten verteilt).

(19. März) im ev. Gemeindehaus Nördlingen.

Kinder- und Kleiderbasar am 21. März.

Ostalb pausiert den Kursbetrieb bis einschließlich 19. April. Dies betrifft alle Kurse, Vorträge und auch den Musikschulbetrieb in allen Mitgliedsgemeinden.

Bis auf weiteres sind die Chorproben abgesagt.

Alle Veranstaltungen bis einschließlich 19. April, der Indoorspielplatz ist geschlossen.

Termine und Fahrten bis Ende April.

der Rheumaliga Nördlingen.

Mittwoch, 18. März 2020 nehmen die Dienststellen der Kreisverwaltung einen eingeschränkten Dienstbetrieb auf. Der Zugang für Notfälle (Telefonat vorab) ist über extra eingerichtete Bürgerbüros möglich.

in Bopfingen und Ellwangen (Ausweichmöglichkeit online www.ostalbkreis.de).

in Schwäbisch Gmünd: Geöffnet für den gesamten Ostalbkreis ist die Führerscheinstelle in Aalen (vorherige Online-Terminvereinbarung unter www.ostalbkreis.de).

des TSV Möttingen (20. März).

in Wemding (24. März).

Kulturzentrum Schloss Kapfenburg stellt bis Mitte April den öffentlichen Betrieb ein. Das zehnte Young-Stage-Förderkonzert ( 19. März ) entfällt. Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Ostalbkreis (für 21. März geplant), und der Ersatztermin am 28. März 2020 ersatzlos gestrichen.

Oettingen bleibt geschlossen (bis mindestens 19. April). Alle Ausleihen wurden bis 19. April verlängert und es entstehen keine Überziehungsgebühren. Die emedienbayern-Onleihe als digitale Ausleihplattform steht weiterhin zur Verfügung.

in den Fahrschulen: Der theoretische Fahrschulunterricht fällt die nächsten zwei Wochen aus. Das Gleiche gilt für die Berufskraftfahrer-Weiterbildung für Lkw-Fahrer. Praktische Fahrstunden finden nach verantwortungsvoller Abwägung von Fahrlehrer und Fahrschüler statt. Anmeldungen zur Führerschein-Ausbildung möglich.

im Residenzschloss Oettingen mit sämtlichen Folgeveranstaltungen findet nicht statt.

des Daniel in Nördlingen nicht möglich.

städtischen Museen in Nördlingen geschlossen.

Nördlingen hat am Dienstag, 17. März noch von 10 bis 13 Uhr und am Mittwoch, 18. März, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ab Donnerstag, 19. März, ist die Öffentlichkeit vom Besuch der Bibliothek ausgeschlossen. Die Ausleihfristen werden unbürokratisch verlängert.

telefonischen Kontakt suchen, Online-Dineste Nutzen über www.noerdlingen.de.

Nördlingen: Besucher nur nach telefonischer Voranmeldung.

geschlossen, Stadtführungen abgesagt.

der Jugend ist zu, die freien Jugendtreffs in den Stadtteilen geschlossen.

am 22. März.

Unter Umständen wird das Programm (8. bis 11. Mai) entfallen.

Oettingen ist die Stadtbibliothek sowie der Offene Treff geschlossen. Auch der AOK-Sprechtag am Donnerstag, 19. April, in Rathaus ist abgesagt.

Donau-Ries schränkt Kundenverkehr ein. Soweit möglich, wird angeraten, Anfragen und Anliegen per Telefon oder E-Mail an die Behörde zu übermitteln. Auf der Homepage www.donau-ries.de/aufgaben sind sämtliche Aufgabenbereiche ersichtlich; in anderen Fällen 0906/740.

in der Buchhandlung Osiander in Nördlingen (26. März und 28. März).

der Schützengesellschaft auf der Kaiserwiese ist vorübergehend geschlossen.

Besuch des Klosters Maria Stern (24. März).

Deiningen ist bis einschließlich der Osterferien geschlossen.

gegen die geplante Form des Egerviertels am Samstag, 21. März, in der Nördlinger Fußgängerzone entfällt.

Oettingen hat ihren Ausbildungs- und Übungsbetrieb eingestellt.

