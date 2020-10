vor 51 Min.

Weitere Nominierung für Moviebande

Multimediapreis: Nördlinger Schüler produzierten Trickfilm

Die Moviebande der Grundschule Nördlingen-Mitte beschäftigt sich in „Die zweite Arche“ mit der Zerstörung von Lebensräumen durch den Menschen. Nun darf das junge Filmteam auf eine der 15 Auszeichnungen in dem bundesweiten Kreativwettbewerb hoffen, so eine Mitteilung.

Nashörner, Eisbären, Schildkröten und Tiger sind längst ausgestorben. Die Lebensräume zahlreicher Wildtiere verschwinden zunehmend. Da fassen die Tiere den Entschluss, sich auf eine selbst gebaute Arche zu retten. Alle Lebewesen dürfen mit, der Mensch aber nicht. Mit der Stopptrick-Produktion „Die zweite Arche“ sind die zehnjährigen Grundschülerinnen und Grundschüler Mariella, Benedetta, Jannis und Lara aus Nördlingen für eine der Auszeichnungen beim Deutschen Multimediapreis mb21 nominiert. Das Setting aus Sand, selbst gezeichnetem Hintergrund, Lego-Elementen und Playmobil-Figuren entspringt dem Ideenreichtum der Kinder. Ebenso wie die gesamte Story, die Animation und die Vertonung des Films. „Die hohe Eigenleistung der Kinder hat uns bei dieser Gruppenarbeit besonders überzeugt“, begründet die Wettbewerbs-Jury die Nominierung für einen der Preise in Gesamthöhe von 11000 Euro. Auch das Jahresthema „Bits & Bäume“ greift der Stopptrick-Film auf. Die Moviebande hat bereits 2015 erfolgreich mit einem Film zum Thema Umweltschutz beim Multimediapreis teilgenommen.

Welche Auszeichnung die Moviebande erhält, erfahren die Schüler erst bei der Preisverleihung am 14. November ab 18 Uhr. In diesem Jahr findet sie zum ersten Mal online statt und wird als Live-Stream im Internet ausgestrahlt. Der Deutsche Multimediapreis mb21 wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Landeshauptstadt Dresden gefördert. Veranstalter sind das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) sowie das Medienkulturzentrum Dresden. (pm)

