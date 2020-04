vor 19 Min.

Welche Physio-Behandlungen sind in Corona-Zeiten noch erlaubt?

Bürger sind verunsichert, welche Dienstleistungen sie noch in Anspruch nehmen dürfen. Deininger Therapeutin hat sich bei der Krankenkasse informiert

Von Bernd Schied

Kann ich in Zeiten der Corona-Epidemie noch zur Massage oder zur Krankengymnastik gehen? Diese Frage stellen sich derzeit viele Bürger, auch im Ries. Bei aller Verunsicherung in den zurückliegenden Tagen und Wochen: Die Physiotherapie-Praxen in ganz Deutschland dürfen laut dem wegen der Pandemie angepassten Infektionsschutzgesetz offen haben. Nicht erlaubt sind lediglich Behandlungen ohne eine entsprechende Verordnung, beispielsweise Wellness-Massagen, die von den Kunden in der Regel selbst bezahlt werden.

Laut der Regierung sind Physiotherapiepraxen ein wesentlicher Baustein des deutschen Gesundheitssystems und somit „systemrelevant“. Eine funktionierende ambulante, physiotherapeutische Versorgung soll unter anderem helfen, Kliniken und Arztpraxen zu entlasten. Das gilt somit auch für die zahlreichen Praxen im Ries. Reichlich Verunsicherung entstand allerdings Ende März nach der Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass Massagepraxen aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssten, ohne diese Aussage im Detail zu präzisieren.

Das ging auch Karina Loske so, die in Deiningen seit 17 Jahren eine Praxis für Massage und physikalische Therapie betreibt. Patienten hätten kurzfristig Termine nicht wahrgenommen aus Angst, sich mit dem Virus anzustecken. „Auch ich selbst war mir dann nicht mehr sicher, was ich machen kann und was nicht“, sagt Karina Loske im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sie habe sich dann bei der Krankenkasse detailliert informiert und die Auskunft erhalten, dass Akutfälle, Schmerzpatienten sowie Personen mit Dauerverordnung wie bisher weiter behandelt werden dürften. So mache sie es jetzt auch, wenngleich nicht mit ihrem gesamten Team, das aus fünf Beschäftigten besteht. „Wir arbeiten momentan zu zweit.“ Die Deiningerin weist auf die Hygienemaßnahmen hin, die für ihre Praxis eine „Selbstverständlichkeit“ seien. Die Therapeuten würden während der Behandlung einen Mundschutz tragen. Zudem komme der Desinfektion der Räumlichkeiten und der Massageliegen eine große Bedeutung zu. Hausbesuche gebe es derzeit allerdings nicht. Weil im Moment weniger zu tun sei, müsse sie zwangsläufig finanzielle Einbußen in Kauf nehmen, räumt Karina Loske ein. Dies sei nicht zu vermeiden und gehe wohl allen Physiopraxen im Ries so. Sie hofft, dass so bald wie möglich wieder der Normalzustand eintrete und alles seinen gewohnten Gang gehe.

Auch Hans Hofer hatte seine physiotherapeutische Praxis in der Augsburger Straße in Nördlingen eine Zeit lang geschlossen. Mittlerweile ist sie wieder offen. „Wir fahren allerdings so eine Art Notdienst mit nur zwei Therapeuten“, sagt Hofer im Gespräch mit den Rieser Nachrichten. Insgesamt sei das Patientenaufkommen in der momentanen Corona-Krise freilich weniger, als wie sonst üblich. Es gebe viele Anfragen seitens der Patienten und eine ganze Reihe von Termin-Absagen.

Hofer legt in seiner Praxis ebenfalls großen Wert auf den Hygieneschutz. „Wir arbeiten mit Mundschutz und Handschuhen“, betont er. Manche Patienten brächten sogar ihr Laken für die Behandlungsliegen selbst mit. Man tue alles für deren Schutz.

Noch bis Ende April soll dieser Zustand anhalten. Danach hofft Hans Hofer wieder auf ein Stück weit Normalität.

