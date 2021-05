Welches Buch liest Nördlingen?

Vorauswahl wird am Freitag auf Youtube präsentiert

Viele kennen vielleicht noch den Spruch: „Der Trend geht zum Zweitbuch.“ Nördlingen ist auch in dieser Beziehung schon etwas weiter. Bereits zum dritten Mal findet die Aktion „Eine Stadt liest ein Buch“ in der Riesmetropole statt. Nach den großen Erfolgen in 2017 mit „Sungs Laden“ und 2019 mit „Unsterblichkeit ist auch keine Lösung“, die in zahlreichen originellen Lesungen mit vielen begeisterten Besuchern öffentlich vorgetragen wurden, darf man auch dieses Jahr auf eine attraktive Vorauswahl, die sogenannte Shortlist, gespannt sein.

Vorgestellt wird sie online auf dem YouTube-Kanal der Nördlinger Stadtbibliothek: am Freitag, 21. Mai, um 19 Uhr. Wie immer werden in dieser virtuellen Auftaktveranstaltung von sechs Lektoren die ausgewählten Titel vorgestellt und angelesen. Die Zuhörer und alle anderen Literaturbegeisterten können für ihren Lieblingstitel stimmen – entweder per Mail unter noerdlingen.liest@noerdlingen.de oder auch analog per Stimmzettel, die bei Osiander, Bücher Lehmann und in der Stadtbibliothek ausliegen. Das Siegerbuch wird dann virtuell in drei Veranstaltungen komplett vorgestellt und gelesen. Und zwar an den Freitagen 11., 18. und 25. Juni 2021, jeweils um 19 Uhr und wieder über den YouTube-Kanal der Stadtbibliothek.

Die Teilnahme, sowohl an der Präsentation der Shortlist, als auch bei den jeweiligen Lesungen ist nur mit Anmeldung möglich, entweder unter der Mailadresse oder unter Telefon 09081/84300. Sechs Lektorinnen und Lektoren aus den drei veranstaltenden „Institutionen“ haben sich jeweils ein Lieblingsbuch ausgesucht, das sie am ersten Abend zur Abstimmung stellen wollen. Ein besonderer Gast ist in diesem Jahr auch dabei: die aktuelle Nördlinger Stadtschreiberin Stephanie Quitterer, die es sich selbstverständlich nicht nehmen lies, auch ihren Favoriten in den Wettbewerb zu geben. Einsendeschluss für die Abstimmung ist der 1. Juni 2021, unter allen Einsendungen wird ein attraktives Buchpaket verlost. Einen Aufruf schicken die Veranstalter noch hinterher: Es werden noch Vorleser für die drei Lese-Abende gesucht. Wer Freude an Literatur hat und sich zutraut, online vor einem größeren Publikum bestehen zu können, sollte sich melden.