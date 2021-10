Wemding

vor 13 Min.

Patienten auf der Suche: In Nördlingen fehlen Hausärzte

Nach der Schließung der Praxis von Dr. Gerhard Holst in Wemding müssen sich Patienten einen neuen Hausarzt suchen. Die Region Nördlingen gilt allerdings seit Mai 2021 in Sachen Hausärzte als drohend unterversorgt.

Plus Patientinnen und Patienten, die bisher in Wemding von Dr. Holst betreut wurden, suchen einen neuen Hausarzt. Doch es gibt ein Problem – auch im Bereich Nördlingen.

Von Martina Bachmann

Schon jetzt droht in Nördlingen und Umgebung eine Unterversorgung mit Hausärzten. Dazu kommt nun die Schließung der Praxis von Dr. Gerhard Holst in Wemding. Wie berichtet, soll es dort gravierende Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Corona-Impfungen gegeben haben, die Kripo ermittelt. Patientinnen und Patienten, die dort betreut wurden, müssen sich bei einem akuten medizinischen Problem an eine andere Praxis wenden. Womit das Versorgungsproblem noch verschärft werden könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen