06:01 Uhr

Weniger Straftaten im Ries

Trotz sinkender Fallzahlen haben die Menschen in der Region ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Welche Gründe das hat und wie die Statistik im Landkreis aussieht.

Von Sophia Huber

Die Kriminalität im Ries ist laut der aktuellen Statistik im Vergleich zu den vergangenen Jahren gesunken. Jedoch zeigen Umfragen, dass die objektiven Zahlen der Strafverfolgung und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger nicht übereinstimmen. Woran das liegt und wie die Kriminalitätsraten im Landkreis im einzelnen aussehen, erklärt Nördlingens Polizeichef Walter Beck.

Die Kriminalität in Nördlingens habe sich in den vergangenen Jahren zum Positiven hin verändert, so Beck. „Während wir vor zehn Jahren noch zwischen 1800 und 2000 Straftaten zu bearbeiten hatten, waren es in den letzten beiden Jahren nur noch zwischen 1340 und 1440 Straftaten. Insofern bemerkten wir einen spürbaren Straftatenrückgang um etwa 25 Prozent.“

Laut der Jahresstatistik 2018 des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gab es im Landkreis Donau-Ries im Bereich Straßenkriminalität 35 Fälle weniger. Dazu gehören beispielsweise Sachbeschädigungen oder Diebstahl von und aus Fahrzeugen. Auch Vermögens- und Fälschungsdelikte haben einen Rückgang von etwa 18 Prozent (109 Fälle weniger). Die Zahlen werden jeweils mit denen des Jahres 2017 verglichen.

Gerade die Straftaten im öffentlichen Raum seien laut Beck zurückgegangen. Es gebe beispielsweise kaum noch Banküberfälle und nur wenig Einbrüche. „Gründe dafür sind zum Beispiel bessere technische Sicherungen in Autos und an Wohngebäuden oder auch die Tatsache, dass weniger Bargeld mitgeführt wird“, sagt Beck.

Auch wenn die Kriminalitätszahlen in den letzten Jahren gesunken sind, zeigen Studien, dass Menschen immer mehr Angst haben, Opfer eines Verbrechens zu werden. Jeder Fünfte fühle sich nachts in der eigenen Wohngegend unsicher; das ergaben Befragungen durch das Bundeskriminalamt (BKA) und das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 2017. Woran liegt das? „Die Terroranschläge haben das Sicherheitsgefühl der Menschen zutiefst erschüttert“, sagt Beck. Jedoch trage zur Kriminalitätsfurcht auch bei, wie über Kriminalität beispielsweise in den Sozialen Medien gesprochen werde oder Einzelfälle „hochgepusht“ würden. „Stimmungsmache und einseitige Berichterstattung von Betroffenen oder auch Unbeteiligten verfälschen das Bild und führen zu Unsicherheit und Misstrauen gegenüber der Polizei.“ Ein anderer Grund ist laut Beck, dass Gewaltdelikte, die ebenfalls in die Kriminalitätsstatistik fallen, anders empfunden und bewertet werden als beispielsweise ein Fälschungsdelikt.

Nicht in allen Bereichen der Kriminalität gab es einen Rückgang. Gestiegen sind im Landkreis Donau-Ries vor allem die Rauschgiftdelikte (39 Fälle mehr), die Zahl der Diebstähle (37 Fälle mehr) und die Fälle von Gewaltkriminalität. Letztere ist im Vergleich zu 2017 um etwa 15 Prozent gestiegen, vor allem im Bereich der schweren Körperverletzungen.

In Nördlingens sei die Gewaltkriminalität etwa gleich geblieben, sagt Walter Beck. „Es sind immer so um die 50 Fälle im Jahr, mal etwas mehr, mal weniger.“ Bei der Gewaltkriminalität spiele bei über 80 Prozent der Fälle das Thema Alkohol oder anderer Drogenkonsum eine Rolle.

Betrug findet immer öfter im virtuellen Raum statt

Einen weiteren Anstieg der Kriminalität gebe es beim Betäubungsmittelkonsum und bei Rauschgiftdelikten, so Beck. Im Vergleich zu 2017 gab es vergangenes Jahr 379 Fälle von Rauschgiftkriminalität im Landkreis, das sind 39 mehr als im Jahr davor. Es sei außerdem offensichtlich, dass sich die Kriminalität immer mehr in den nicht-öffentlichen Raum, beziehungsweise in die virtuelle Welt verlagere. „Es ist wesentlich leichter für den Täter, Geldbeträge durch Betrug im Internet zu ergaunern als beispielsweise jemanden auf der Straße zu überfallen“, so Beck. Das stelle die Polizei vor viele, vor allem rechtliche Hürden. Teilweise würden Ermittlungen daran scheitern.

