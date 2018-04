vor 9 Min.

Weniger Wohnungseinbrüche im Ries

Die Zahl der Straftaten ist laut der Nördlinger Polizei im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. In Oettingen registrierten die Beamten allerdings mehr Fälle.

Von René Lauer

Das Ries ist ein sicheres Pflaster. Das wird deutlich, wenn man sich die Zahl der Straftaten, die die Nördlinger Polizei im vergangenen Jahr registriert hat, ansieht. Um rund zehn Prozent ging der Wert im Vergleich zum Vorjahr auf nun 1343 zurück, wie Polizeichef Walter Beck mitteilt. Damit sieht die Entwicklung im Ries sogar deutlich besser aus als im bayerischen Durchschnitt (Rückgang um 4,6 Prozent).

Rechnet man die Zahl der Straftaten auf 100000 Einwohner hoch, lässt sich die sogenannte Kriminalitätsbelastung von Regionen besser vergleichen – und auch diese Zahlen würden für sich sprechen, sagt Beck. So sei das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, in Frankfurt oder Hamburg viermal höher als in Nördlingen, rechnet der Polizeichef vor. In den kleineren Gemeinden im Ries falle der Unterschied noch deutlicher aus.

Ein besonderes Anliegen war es den Beamten in den vergangenen Jahren, die Zahl der Wohnungseinbrüche zu reduzieren. Einerseits konnten nur wenige der Fälle in der Vergangenheit aufgeklärt werden, andererseits war die Angst vor Einbrechern vielerorts groß. „Wir haben mehrmals im Jahr Schwerpunktaktionen durchgeführt. Wir hatten mehr Kräfte draußen im Einsatz, um Einbrüche präventiv zu verhindern, dabei hatten wir auch Unterstützung von der Bundespolizei“, erklärt der stellvertretende Leiter der Nördlinger Polizeiinspektion, Robert Schmitt. Offenbar ging die Taktik auf: Die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle ging von im Vorjahr 22 auf 16 zurück. Als möglichen Grund nennt Schmitt auch, dass die Strafen für diesen Tatbestand verschärft wurden. „Vielleicht hat das einige abgeschreckt.“

Die Zahl der Laden- und Fahrraddiebstähle hat im Ries dagegen zugenommen. Beck weist darauf hin, dass sich kriminelle Aktivitäten immer mehr ins Internet verlagern. Hier würden beispielsweise unterschiedlichste Betrugsvarianten eine Rolle spielen – und viele Menschen würden die Fälle aus Scham nicht melden.

Im Bereich der Körperverletzungen ist die Entwicklung laut Polizei ebenfalls positiv zu bewerten. Kam es 2016 noch zu 230 Fällen, waren es vergangenes Jahr lediglich 192. Besonders der Anteil an gefährlichen Körperverletzungen ging zurück.

Sorge bereitet da schon eher die Rauschgiftkriminalität. 99 Strafen sind hier im Ries bekannt geworden. Das liegt laut Robert Schmitt vor allem daran, dass verstärkt kontrolliert wird. „Mehr Kontrollen führen bei den Betäubungsmittelstraftaten auch zu mehr Tätern.“ Zwar habe man lediglich zwei Beamte, die sich hauptsächlich um diesen Bereich kümmern, jeder Kollege sei jedoch angehalten, entsprechende Fälle zu verfolgen. So würden bei Straßenverkehrskontrollen häufig Drogenkonsumenten entdeckt. Rauschgiftdelikte treten dabei vor allem in den Städten der Region auf. „Drogen werden natürlich vor allem da gehandelt, wo viele potenzielle Abnehmer sind“, sagt Schmitt.

Die Zahl der in Nördlingen registrierten Straftaten ging insgesamt jedoch deutlich zurück – im Gegensatz zu dem Wert in Oettingen. Hier kamen 149 Straftaten zur Anzeige, im Vorjahr waren es nur 136. An bestimmten Gründen will Robert Schmitt das allerdings nicht festmachen.

Polizeichef Beck betont, dass es im Ries kein Problem mit Gewalttaten von Asylbewerbern gebe. Zwar würden Flüchtlinge gelegentlich durch Tatbestände wie Körperverletzung, Beleidigung oder Nötigung auffällig, die Fälle würden sich vor allem aber innerhalb der Unterkünfte abspielen, wenn Bevölkerungsgruppen aufeinandertreffen, die aus „verschiedensten Gründen nicht miteinander können“. Langeweile, Perspektivlosigkeit und Alkohol seien hier ebenfalls Faktoren, die zu Konflikten führen können.

Beck zeigt sich zufrieden, dass zum dritten Mal in Folge ein Rückgang der Straftaten verzeichnet werden kann. Auch in Zukunft soll der Fokus vor allem auf den Bereichen Rauschgiftkriminalität und Wohnungseinbrüche liegen. (mit pm)

