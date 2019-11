30.11.2019

Wenn Magie auf Kabarett trifft

Autor der Kultserie „Metzgerei Boggnsagg“ kommt

Wer kennt sie nicht, die Kultserie „Metzgerei Boggnsagg“, die vom Radiosender Antenne Bayern ausgestrahlt wurde. Mit dem „Regenauer-Kuch-Projekt“ kommen Bernd Regenauer, Autor und Sprecher dieser Serie, und Christoph Kuch am Freitag, 31. Januar 2020, in den Stadtsaal. Kuch ist deutscher Meister und Gewinner der Weltmeisterschaft der Zauberkunst in der Sparte Mentalmagie. Beide werden erstmals als Duo auf einer deutschsprachigen Bühne zu erleben sein. Ein Abend voller Überraschungen, der in keine gängige Schublade passt und in den Zuschauerköpfen lange nachhallen wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt: Magie trifft auf Kabarett. (pm)

bei der Tourist-Info Nördlingen, unter www.ticket.noerdlingen.de und an der Abendkasse erhältlich.

