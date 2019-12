vor 53 Min.

Wenn aufmüpfige Kinder gelobt werden

Erich Pfefferlen stimmt literarisch auf Weihnachten ein. Dabei liest er auch aus einer Geschichte vor, bei der der Weihnachtsmann sich mit den Kindern verbündet

Von Ronald Hummel

Der in Nördlingen geborene und mehrfach ausgezeichnete Lyriker Erich Pfefferlen zeigte in einer Lesung in der Nördlinger Stadtbücherei, dass Weihnachten literarisch ungewohnt witzige und tiefgehende Facetten entfalten kann.

So drehte in der Kurzgeschichte „Die Falle“ von Robert Gernhard ein als Weihnachtsmann engagierter Student den Spieß um, lobte die Kinder für ihr aufmüpfiges Dazwischenreden bei Tisch und in der Schule, das von Rückgrat zeuge, tadelte die Eltern, weil sie nicht einmal den Text von „Stille Nacht“ zusammenbrachten, rief als Verstärkung Nikolaus, Knecht Ruprecht und einen Engel an, mit denen die angestaubte Bescherung schließlich zur wilden Party ausartete. Pfefferlen ließ aber auch klassische Töne anklingen, führte mit vier eigenen Gedichten durch die Jahreszeiten auf die Winterzeit hin und überließ Joseph von Eichendorff und Wilhelm Busch das Anpreisen der weihnachtlichen Besinnung. In einer Kurzgeschichte von Ernst Hofrichter machte ein Mann seiner Geliebten das Schenken selbst zum Geschenk und verpackte nichts in verschachtelten, prächtigen Paketen.

Mit Hebbel, Ringelnatz, Rilke, Thoma und Tieck ließ Pfefferlen schließlich Gefühle und Hintergründe der Weihnachtszeit in allen erdenklichen literarischen Lichtern funkeln. Zum Abschluss las er noch eine eigene Kurzgeschichte an: Das Freundespaar Hans und Grete folgt einem persönlichen Brauch, zum Auftakt von Heiligabend gemeinsam einen langen Waldlauf nahe bei Horgau zu machen – ja, das Bild entspringt der Realität von Pfefferlens eigener Lauf-Leidenschaft. Seine Figuren verirren sich im zusehends aufkommenden Schneetreiben, was Pfefferlen mitreißend schilderte. An spannender Stelle brach er ab – quasi als Anregung, selbst weiterzulesen. Die Geschichte ist nämlich Teil der im Fabylon-Verlag neu erschienenen Anthologie „Phantastisches Schwaben“ und Pfefferlen einer von 13 Autoren, die allesamt mit regionalbezogenen Kurzgeschichten die schwäbische Heimat um eigenwillige Erzählungen bereichern. So zum Beispiel Marita Panzer mit „Der Hexenturm von Memmingen“ oder Claudia Spelic mit „Die Brillenschlange vom Forggensee“.

Die Lesung wurde höchst stimmungsvoll in Form einer klassischen Stubenmusik begleitet von Ernst Mayer, Werner Eisenschink und Joachim Gericke, bekannt als „Nördlinger Musikanten“. Die Veranstaltung war eine Kooperation von Evangelischem Bildungswerk, in dessen Namen Irmgard Martin die gut 30 Zuhörer begrüßte, und der Nördlinger Stadtbücherei, deren Chefin Kathrin Häffner zufrieden resümierte, dass die literarische Einstimmung auf das Weihnachtsfest durch den Vortrag sowohl des Dichters als auch der Musiker voll gelungen sei.

Themen folgen