Wenn der Kirchweih-Bürgermeister übernimmt

Zahlreiche Besucher warten am Ufer der Wörnitz, bis das Wasserfest mit dem Bootskorso beginnt. Am Samstag ist es wieder soweit.

Die Jakobi-Kirchweih in Oettingen wird am Freitag eröffnet. Dieses Jahr finden neben dem Betrieb im Festzelt und dem Wasserfest auch wieder das Dirndlspringen und das Fischerstechen auf der Wörnitz statt

Die Planung der Oettinger Jakobi-Kirchweih bestimmt derzeit den Arbeitsalltag von Hauptamtsleiter Manfred Thorwarth. Spätestens am Freitagabend dann steht er als Kirchweih-Bürgermeister mitten im Geschehen. Um 18.30 Uhr findet am kommenden Freitag der Kirchweihauftakt mit Musik und Tanz auf dem Oettinger Marktplatz statt, bevor der Festumzug zum Festplatz an der idyllischen Wörnitz zieht. Nachdem das erste Fass mit dem Festbier des Oettinger Brauhauses offiziell angestochen ist (ca. 20 Uhr), wird vier Tage kräftig gefeiert. Mal volkstümlich, mal rockig – jeden Abend macht eine andere Kapelle oder Partyband Stimmung im Festzelt.

Am Samstag findet das Wasserfest statt, der Höhepunkt der Jakobi-Kirchweih: Mit Einbruch der Dunkelheit sammeln sich die Gäste aus Nah und Fern am Ufer der beleuchteten Wörnitz und warten auf den schwimmenden Bootskorso. In diesem Jahr steht dieser unter dem Motto „Superhelden“. Herrlich schillert auf der Wasseroberfläche der Wörnitz zum Abschluss dann ein brillantes Barockfeuerwerk.

Auch am Sonntag geht es auf der Wörnitz hoch her: Im Wechsel mit dem Schleppertreffen findet in diesem Jahr wieder das Fischerstechen und Dirndlspringen (ab 14 Uhr) statt.

Der Kirchweihmontag steht schließlich ganz im Zeichen der Kinder und Familien (ab 14 Uhr). Nicht nur Karussell, Autoscooter und Co. locken mit ermäßigten Preisen. Mit Spannung verfolgen die Zuschauer am Nachmittag, welches Kind in diesem Jahr den Hauptpreis beim traditionellen Hammeltanz gewinnt. Alle Kinder sind herzlich dazu eingeladen, teilt die Stadt Oettingen mit.

Weil die Oettinger gerne ein bisschen länger feiern, hat sich das „Kabarett im Festzelt“ als kabarettistischer Nachschlag zur Kirchweih etabliert. In diesem Jahr wird der Comedian und Kabarettist Heinrich del Core in Oettingen gastieren. Mit dem schwäbischen Charme eines echten Halbitalieners beschreibt er in seinem neuen Programm „Ganz arg wichtig“ die alltäglichen Kuriositäten detailgetreu und so plastisch, dass man glaubt, selbst dabei gewesen zu sein. (vmö/pm)

