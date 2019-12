vor 19 Min.

Wenn sich ein Marmeladenfabrikant als Boxer ausgibt

Die Laienspielgruppe Löpsingen brilliert in einer Komödie über drei Runden. Denn ein Marmeladenfabrikant will nicht mehr nur Gesundes zu sich nehmen, sondern Schweinebraten essen. Dafür gibt er sich als Boxer aus, um auf Tour gehen zu können. Doch das geht schief.

Von Peter Urban

„Der Meisterboxer“ ist eine herrlich aus der Zeit gefallene Komödie, wie sie zu Zeiten des Schwarzweiß-Fernsehens vorwiegend vom Volkstheater-Urgestein Willi Millowitsch inszeniert wurden. Mit einer derart hanebüchenen Story, dass man über den pädagogischen Hintergrund von Theater erst gar nicht nachzudenken braucht. Hier steht die Unterhaltung im Vordergrund, hier darf und soll gelacht werden, hier soll man die Sorgen und den Alltag ein paar Stunden vergessen.

Die Jüngeren unter uns können sich – im Zeitalter von Social Media und Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit – gar nicht mehr vorstellen, wie man auf den Inhalt eines solchen Theaterstückes überhaupt kommen kann: Der Marmeladenfabrikant Friedrich Breitenbach wird von seiner Frau Adelheid an der kurzen Leine gehalten und mit gesunder, kulinarisch karger Kost abgespeist. Um davor Reißaus nehmen zu können, erschafft sich Breitenbach kurzerhand ein Alter Ego: Um mit seinem Freund Hecht auf Schweinebratentour zu gehen, erzählt er seiner Frau, er sei jetzt Boxer und nutzt dabei die Namensverwandtschaft zum Meisterboxer Breitenbach.

Der Schwindel droht aufzufliegen

Es kommt, wie es kommen muss: Der Schwindel droht aufzufliegen, als der echte Meisterboxer Breitenbach zu einem Kampf in die Stadt kommt. Die Frau des Marmeladenfabrikanten will ihrem Mann natürlich beim Boxen zusehen, und dessen Tochter Lotte macht eine Liebesbekanntschaft mit dem echten Meisterboxer. Als auch noch die feurige Tänzerin Coletta Corolani in den Komödienring steigt, ist die Verwirrung perfekt … Was die Laienspielgruppe Löpsingen um die Spielleiter Jörg Förschner und Dieter Götz aus diesem Stoff macht, ist im besten Sinne sehenswert. Wolfgang Wiedemann als Marmeladenfabrikant (Standardspruch: „Die Marmelade ist richtig“) Breitenbach und vor allem Karin Leinfelder als seine genauso leidgeprüfte wie rechthaberische Ehefrau Adelheid glänzen in Millowitsch-Manier.

Und auch die anderen schrägen Charaktere sind hervorragend besetzt: mit Kai Knebel als Breitenbachs Teilhaber und Mit-Schwindler, Matthias Kornmann als etwas verpeiltem Kanzleirat Wippel, Andrea Mielich als seine resolut-dominante Frau. Philipp Leiß und Sabrina Erdt verkörpern Fabrikanten-Sohn und -Tochter zwischen naiv und hintertrieben, Lucas Löfflad gibt den „echten“ Meisterboxer beziehungsweise zukünftigen Ehemann und Lisa Kraus das Dienstmädchen und weibliche Faktotum Rosa. Manche wie zufällig wirkenden sprachlichen Anspielungen auf lokale Gegebenheiten zeugen von der Detailverliebtheit der Macher. Eine Paraderolle erfüllt auch Franziska Marchal als verruchte Tänzerin Coletta Corolani, die den Breitenbach-Männern gleich reihenweise den Kopf verdreht. Ihr Spiel mit dem deutsch-italienischen Kauderwelsch („Er isse eine große Sufft!“) hatte mehr als einmal Szenenapplaus zur Folge.

Aber nicht nur ihre Gags kamen beim begeisterten Publikum bestens an, fast jeder Abgang eines Schauspielers wurde herzlich beklatscht. Und auch die Kulisse im Stile großbürgerlich-biederen Gelsenkirchener Barocks passte hervorragend zum Gesamtkunstwerk Laientheater. Mit allen Pausen, die das hinter-den-Kulissen-Team mit Bewirtung und Service auch kulinarisch routiniert überbrückte, dauerte der vergnügliche Abend mehr als drei Stunden, die zu keiner Zeit zu langatmig gerieten. Mit „Der Meisterboxer“ ist den Löpsingern ein bestens platzierter Uppercut gelungen, der noch bis zum 11. Januar 2020 gespielt wird. Kartenvorbestellung/Reservierung täglich ab 20 Uhr unter Telefon 09081/218176