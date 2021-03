18:02 Uhr

Wer betreibt in Zukunft das Hotel Krone in Oettingen?

Plus Parallel zur Generalsanierung des Hotels wird nach einem passenden Unternehmer gesucht. Bewerbungen liegen schon vor. Die Stadt will aber auch einen Headhunter einsetzen.

Von Verena Mörzl

Schon bald sollen die Entwurfspläne für die neue Krone in Oettingen der Bevölkerung gezeigt werden. Wie wird sie wohl nach dem Umbau aussehen? Die Neugier ist groß, nicht nur unter den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch bei den potenziellen Bewerbern als Krone-Betreiber: Die Suche nach geeigneten Kandidaten, die Gasthaus und Hotel einmal führen sollen, läuft seit einigen Monaten. Zusätzlich setzt die Stadt einen Headhunter ein und nimmt sich einmal mehr als Vorbild die fränkische Stadt Wolframs-Eschenbach.

Die "Alte Vogtei" in Wolframs-Eschenbach wird von drei Familien geführt

Die Stadt mit knapp 3200 Einwohnern liegt 38 Kilometer nördlich und diente Oettingen schon vor der finalen Entscheidung, die Krone sanieren zu wollen, als Inspiration. In Wolframs-Eschenbach wurde das denkmalgeschützte und stadtprägende Gebäude „Alte Vogtei“ zwischen 2013 und 2017 umgebaut und es wird seit rund vier Jahren als Hotel- und Gastronomie-Betrieb genutzt. Drei Familien haben sich dort zu einer GmbH zusammengeschlossen. Eine Familie kümmert sich um die Gastronomie, die zweite um den Hotelbetrieb und eine dritte um den kaufmännischen Bereich, Marketing und Werbung. Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker sagt, dass auch in der Stadt an der Wörnitz ein Zusammenschluss mehrerer privater Gesellschafter denkbar sei. „Generell sind noch Gedankenexperimente in alle Richtungen erlaubt“, meint er. Neben der Recherche für mögliche Betreiber-Formen gehe es vorrangig aber um die Suche nach den Personen, die die Krone einmal führen sollen.

Heydecker zufolge hat die Stadt erste Initiativen bereits im Juni und Juli 2020 ergriffen. Dazu seien Anzeigen in regionalen Medien, aber auch in Fachzeitschriften geschaltet worden. Zusätzlich dazu prüfe die Stadt, inwieweit ein Headhunter eingesetzt werden soll. So werden im Wirtschaftsjargon Spezialisten bezeichnet, die Führungskräfte abwerben. In vielen Fällen steckt eine Agentur dahinter.

Betreiber soll die Krone von der Stadt Oettingen pachten

Der Betreiber wird künftig die Krone von der Stadt Oettingen pachten. Auch wenn es schon Kandidaten gebe, so sei die Suche doch mit Herausforderungen verbunden, sagt Heydecker. Denn das Gastgewerbe sei wegen Corona gebeutelt. „Es ist in dieser Unsicherheit schwer aus Sicht eines Restaurant-Leiters oder Hotel-Managers zu sagen, ich übernehme ein solches Objekt, das sehr in der Öffentlichkeit steht. Das ist schon eine Hausnummer“, sagt Heydecker im Gespräch mit unserer Redaktion.

Außerdem werde es auch nicht einfach sein, geschultes Fachpersonal zu finden, um das Hotel erfolgreich zu betreiben. Und schließlich wüssten die Kandidaten bisher auch nicht, wie das Hotel konkret aussehen wird. „Die Daten aus der Machbarkeitsstudie haben wir den Interessenten zukommen lassen, mit den Entscheidungen aus dem Stadtrat, dass es einen Seminarraum und einen kleinen Wellness-Bereich geben soll. Aber die wollen langsam auch was Konkretes“, sagt Heydecker. Wie viele Interessenten es derzeit gibt, will der Bürgermeister nicht sagen.

Entscheidend wird, wie hoch die Pacht für die Krone in Oettingen wird

Entscheidend für einen künftigen Betreiber wird nicht nur das Aussehen der Krone sein, sondern auch die Gesamtkosten des Hotels. Denn sie werden sich auf die Pacht auswirken. Eigentlich hätte die erste Grobkostenschätzung Ende März feststehen sollen. Doch Heydecker geht eher davon aus, dass die Zahlen erst im Mai vorliegen werden. Verzögerungen sollen mitunter im „komplexen“ Umbau liegen. Die Stadt wolle dennoch weiter im Kostenrahmen bleiben, sagt Heydecker. Allerdings sei ihm auch bewusst, dass es „wahnsinnige Steigerungen im Bereich des Bauens“ gebe.

Die Krone hat viele Baustellen, zählt Heydecker auf. Der schiefe Dachstuhl des Altbaus, das in die Jahre gekommene Zöllinger-Gewölbe im Kronensaal und der Abriss des Müllerstadels mit dem Erhalt der Stadtmauer. Gerade an dieser Stelle seien wegen der „unsicheren Bodensituation“ mehr Grundlagenarbeiten zu erledigen. Noch dazu müssen laut Heydecker die Technik von Heizung, Lüftung, Sanitär und Klima im Bestand des Altbaus eingebaut werden, was deutlich komplexer sei, als in einem Neubau. Den Brandschutz in einem historischen Gebäude umzusetzen, sei ebenfalls schwer. Wie aus Wolframs-Eschenbach zu erfahren ist, hat allein der Brandschutz in der Alten Vogtei rund eine Million Euro gekostet.

Die Kosten für die Krone wurde zum Zeitpunkt der Bewerbung für das Projekt Nationale Projekte des Städtebaus grob auf rund 15 Millionen Euro netto ohne Innenausstattung geschätzt. Das liegt inzwischen mehr als ein Jahr zurück.

Heydecker spricht es nicht aus. Aber es ist mit all den neuen Erkenntnissen durchaus damit zu rechnen, dass der Gesamtpreis für die Krone nicht unter 20 Millionen Euro bleiben wird.

