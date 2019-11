29.11.2019

Wer darf das Hallenbad finanzieren?

Nördlinger Stadtwerke nicht dafür zuständig

Auf eine Frage, die Stefan Meißler in der Bürgerversammlung am Dienstag gestellt hatte, reagierten Oberbürgermeister Hermann Faul und Kämmerer Bernhard Kugler in der Werkausschusssitzung am Mittwoch. Meißler wollte wissen, warum nicht die Stadtwerke in Nördlingen für das Hallenbad zuständig seien, so wie es in vielen anderen Städten der Fall sei.

OB Faul erklärte nachträglich im Werkausschuss, dass die Stadtwerke das Hallenbad gar nicht finanzieren dürften, da sie kein Energieanbieter seien. Er verwies auf einen Fall in Mecklenburg-Vorpommern. Der Fall ging bis vor den Europäischen Gerichtshof, da ein Energieversorgungsunternehmen in kommunaler Hand eine Schwimmhalle betrieben hat und somit Verluste ausgleichen konnte. Die Nördlinger Stadtwerke sind laut Faul ein Minimalbetrieb, kümmern sich also hauptsächlich um die Abwasserentsorgung und nicht um kommunale Bäder. (sohu)

