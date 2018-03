02.03.2018

Wer darf hier fahren?

Durchfahrtsrechte auf der Schwallmühlstraße in Nördlingen sind klar geregelt

Von Ronald Hummel

Die Schwallmühlstraße, an der nur wenige Anwohner leben, ist Teil der Verbindung zwischen der Nürnberger Straße und Baldingen. Rita Ortler, Fraktionsvorsitzende der SPD im Nördlinger Stadtrat, wollte nun wissen, welche Verkehrsbedeutung die Straße hat. Sprich, ob hier nur die direkten Anwohner fahren dürfen oder auch die Bewohner von Baldingen. Unter anderem erschien ihr die Frage bedeutsam, weil die Sanierung der Schwallmühlstraße für das nächste Jahr in den Investitionsplan der Stadt Nördlingen aufgenommen ist. Die SPD-Fraktion richtete deshalb eine Anfrage an die Stadtverwaltung, wer hier fahren dürfe. Ordnungsamts-Leiter Jürgen Landgraf konnte die Frage klar beantworten: Alle Bewohner Baldingens im Einzug der Von-Linden-Straße dürfen die Schwallmühlstraße, die direkt in die Von-Linden-Straße führt, benutzen; das entspricht allen Baldingern, die östlich der Romantischen Straße wohnen, also rund 1500 Einwohnern. „Sie können ihr Wohngebiet nur über zwei gesperrte Straßen erreichen, die ausschließlich für Anlieger freigegeben sind“, erläuterte Landgraf gegenüber unserer Zeitung. Das ist zum einen die Von-Linden-Straße und zum anderen eben die Schwallmühlstraße.

Laut Landgraf haben Anwohner der Schwallmühlstraße nie über ein zu hohes Verkehrsaufkommen geklagt, wohl aber über zu schnell fahrende Autos. „Verkehrsmessungen haben das bestätigt“, so der Ordnungsamtschef, „wir haben einmal 72 Geschwindigkeits-Überschreitungen in zwei Stunden gemessen.“ Allerdings auf relativ niedrigem Niveau – erlaubt sind dort 30 Stundenkilometer und die Masse der Verstöße lag bei einer Überschreitung von zehn bis 15 Stundenkilometern.

Rita Ortler unterstreicht zudem, dass sie aufgrund des „maßlos schlechten“ Straßenzustandes mit bis zu zehn Zentimeter tiefen Schlaglöchern auch Probleme für die Sicherheit der Radfahrer sieht –ein Grund mehr für eine umfassende Sanierung im nächsten Jahr.

Die Egerbrücke an der Schwallmühlstraße in Nördlingen soll bereits heuer in Angriff genommen werden.