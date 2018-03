vor 17 Min.

Wer ist der Täter?

Die DNA steht bei der Spurensicherung im Mittelpunkt. Wie einem Einbrecher in Oettingen die Zigarette zum Verhängnis wird.

Von Julian Würzer

Die Vorstellung ist ein Albtraum: Fremde Menschen dringen in das eigene Schlafzimmer ein. Sie wühlen sich durch Kleider, den Nachttisch und fassen das Bett an. Ein Szenario, ähnlich wie dieses, ist für ein Oettinger Ehepaar vor sechs Jahren zur Realität geworden. Die beiden waren damals selbst im Haus, als zwei Unbekannte unbemerkt in ihr Schlafzimmer eindrangen. Die Täter stahlen Geldbörsen und und hoben noch am selben Tag insgesamt 1000 Euro vom Konto des Ehepaars ab. Fünf Monate später wurde einer der beiden Tatverdächtigen festgenommen. Der zweiten Täter schnappte die Polizei fünf Jahre später. Ihm wurde eine Zigarettenkippe zum Verhängnis.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei Nördlingen befasste sich mit diesem Fall. Im Gespräch mit den Rieser Nachrichten erklären die Polizeibeamten, wie sie vorgehen. „Die ersten Fragen bei einem Einbruch sind immer: Wo ist der Täter rein? Wo ist der Täter raus? Die zweiten Fragen sind: Wo waren die Täter? Was haben sie angefasst?“, erklärt einer der Beamten. Für die Ermittlungen sind meistens zwei Polizisten vor Ort. Einer kümmert sich um die Opfer und nimmt die Aussagen auf. Der andere sichert die Spuren. Im Zusammenspiel versuchen die Polizisten so den Tathergang zu rekonstruieren. „Dabei ist es immer wichtig, sich in die Lage des Täters zu versetzen“, sagt einer. Das Hauptmotiv bei Einbrüchen sei meistens Geld.

Die Spurensicherung arbeitet mit Handschuhen, Mundschutz und einem Klebestempel. Der ist kaum größer als ein Lippenstift. „Wir schauen dann beispielsweise nach Spuren auf einem aufgebrochenen Fenster“, sagt einer der Ermittler. Das kleben sie mit dem Stempel ab. Danach überlegen sich die Polizisten, wo der Täter als Nächstes hinging. Hat er vielleicht einen Schreibtisch aufgebrochen? Oder hat er einen Schrank durchwühlt? So bahnen sich die Beamten einen Weg durch den Tatort.

Der berühmte Fingerabdruck ist bei Ermittlungen schon lange nicht mehr das Maximum. Im Mittelpunkt steht die Desoxyribonukleinsäure, kurz DNA. Sie ist der Träger der Erbinformation eines Menschen. Die DNA ist überall vorhanden, etwa in einer einzelnen Hautschuppe, einem Bluttropfen oder einer Schweißperle – alles Spuren. „Die DNA ist das schärfste Schwert, dass wir im Moment haben“, sagt einer der Ermittler. Abgeklebte Spuren schicken die Polizisten zum Abgleich mit der Datenbank ins Labor. „Da überprüfen wir, ob es einen Treffer gibt“, erklärt einer der Polizisten. Dabei werde in zwei Kategorien unterschieden. Den Spur-Personen-Treffer, die Übereinstimmung der Spur-DNA mit einer Person, und den Spur-Spur-Treffer, die Übereinstimmung von Spuren an zwei verschiedenen Tatorten.

Im Jahr 2017 wurde nach einem Rauschgiftdelikt in Berlin die DNA eines 38-Jährigen in die Datenbank der Polizei eingespielt. Die stimmte mit der Spur auf einer Zigarettenkippe überein, die im Umfeld des Oettinger Hauses lag.

Die Ermittlergruppe der Polizei Nördlingen befasst sich neben Einbrüchen noch mit einem anderen großen Bereich, der Cyberkriminalität. „Wer heutzutage noch eine Bank überfällt, ist ein Idiot. Denn im Internet bewege man sich in einem nahezu rechtsfreien Bereich“, sagt ein Ermittler. „Bei unseren Fällen stammen die Opfer aus dem Ries. Die Täter sind weltweit unterwegs.“ Das Hauptmotiv ist auch im Internet fast immer das Geld. Bei Betrug, etwa bei Online-Auktionshäusern oder falschen Onlineshops, verfolgen die Ermittler den Weg des Geldes. „Uns interessiert, wohin die Rechnungen überwiesen werden.“ Nicht selten landen die Polizisten bei Banken oder Finanzagenten im Ausland. Das erschwere die Arbeit ungemein. „Wir müssen mit ausländischen Polizisten zusammenarbeiten oder sind auf Antworten der Firmen angewiesen.“ Es ist die berühmte Nadel im Heuhaufen. Oftmals verlaufen die Ermittlungen der Cyberkriminalität ins Leere.

Themen Folgen