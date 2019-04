10:00 Uhr

Wer kümmert sich noch um die älteren Nachbarn?

Viele Menschen leben im Alter allein. Nachdem eine 71-Jährige in Nördlingen gestorben ist und erst eine Zeitungsträgerin bemerkte, dass der Briefkasten nicht mehr geleert wird, stellt sich die Frage, wie geholfen werden kann.

Von Verena Mörzl

Es gibt Nachbarn, die haben im Laufe der Zeit ein gutes Verhältnis zueinander entwickelt. Auf der Stadt wie auf dem Land. Der gemeinsame Kaffee auf der Terrasse ist allerdings gerade in städtischen Mehrfamilienhäusern wohl eher eine bilderbuchhafte Vorstellung. Die Realität sieht deutlich trauriger aus, wie ein Fall aus Nördlingen jetzt zeigt. Erst eine Zeitungsausträgerin der Rieser Nachrichten bemerkte, dass mit einer Nördlingerin etwas nicht stimmen konnte. Der Briefkasten wurde mehrere Tage lang nicht geleert. Die Austrägerin verständigte aus Sorge die Polizei, die die schlimmste Befürchtung bestätigte: Die 71-Jährige ist allein in ihrer Wohnung gestorben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das niemand bemerkt.

Die Diakonie Donau-Ries kümmert sich um Menschen, die Pflege, Beratung, Betreuung oder Hilfe in anderen Bereichen benötigen. Auch Teamleiterin Sieglinde Schmutterer fällt bei der Arbeit auf, dass immer mehr alte Menschen allein leben. Die Kinder seien weit verstreut, lebten manchmal sogar im Ausland. Und weil sie berufstätig seien, könnten sie sich nicht so um die Eltern kümmern, wie sie es wollten. Betroffen seien vor allem Frauen zwischen 80 und 100 Jahren, deren Männer schon deutlich früher verstorben seien. Doch nicht nur Demografie und die geänderten Familienstruktur können dazu führen, dass eine Person in eine hilflose Lage geraten könnte.

Das Vertrauensverhältnis zwischen den Mietern fehlt

Die Nördlinger Diakonie-Pflegedienstleiterin Hedwig Stimpfle führt das auch auf das „anonyme Wohnen“ zurück. „In den größeren Wohnanlagen wechseln die Mieter häufiger“, sagt sie und erinnert sich an einen älteren Mann, der erst kürzlich ausgezogen ist, weil ihn die vielen Wohnungswechsel sogar beunruhigt hätten. Es fehle ein Vertrauensverhältnis zwischen den Mietern. Zudem seien ältere Menschen verunsichert. Man kenne sich nicht mehr, habe oft kein Interesse am Nächsten. Noch ein Punkt könnte laut Stimpfle zu tragischen Schicksalen wie dem der 71-jährigen Nördlingerin führen: „Die alten Menschen wollen den jungen nicht zur Last fallen. Sie wollen den Kindern nicht sagen, dass sie einsam sind.“

Aus der Not, dass viele ältere Menschen allein leben und auf Unterstützung angewiesen sind, hat sich die Nördlinger Nachbarschaftshilfe gegründet. Susanne Schaffer ist eine der guten Seelen des Vereins, kennt die Problematik des Alters und sagt aber auch ganz klar: „Es gibt viele Menschen, die helfen wollen.“ Der Verein führt die Helfer mit den Hilfesuchenden zusammen. Schaffer betont aber auch, dass eine gewisse Holschuld damit verbunden ist. Gerade unter Nachbarn hieße das, dass man rechtzeitig auf die andere Person zugehen sollte, wenn Hilfe eingefordert werden müsste.

Tipps der Diakonie für dem Alltag

Weil sie im Alltag oft erleben, wie schnell die Hilflosigkeit erreicht ist, gibt die Diakonie noch Tipps für die Angehörigen:

Kontrollanruf ausmachen: Einmal am Tag zu einer festen Uhrzeit melden, um zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist.

Netzwerke schaffen und Freundschaften pflegen: Beispielsweise den Nachbarn mit demselben Schicksal ansprechen, um gemeinsam etwas zu unternehmen.

Hilfe von Nachbarn, Sozialstation oder anderen Beratungsstellen annehmen – dort werden auch Notrufgeräte angeboten.

Neben der Diakonie bietet auch die Caritas oder die Nachbarschaftshilfe Unterstützung an.

Themen Folgen