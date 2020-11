10:41 Uhr

Wer vermisst einen Kaugummiautomat?

Ein Spaziergänger hat in Nördlingen ein abmontierten Kaugummiautomaten im Gebüsch gefunden.

Nördlinger Spaziergänger findet das gute Stück im Gebüsch. Polizei sucht nach Zeugen.

Im Bereich der Höhn-Brücke in Nördlingen

hat ein Fußgänger am Samstag an den dortigen Heimgärten einen großen Kaugummiautomat aufgefunden. Das Gerät lag dort im Gebüsch. Die Herkunft des Automaten ist nach Angaben der Polizei nicht klar. Möglicherweise stammt er aus einem Diebstahl. Zeugen oder Geschädigte, die Auskunft über die Herkunft des Gerätes geben können oder etwas anderes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen zu melden. (pm)

Themen folgen