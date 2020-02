16:36 Uhr

Weshalb am Sonntag in Nördlingen ein Großalarm ausgelöst wurde

Am Sonntagvormittag hat es in Nördlingen und einigen Teilen des Landkreises einen Großalarm gegeben. Jetzt ist klar, was vorgefallen war.

Einen Großalarm hat es am Sonntagmorgen in Nördlingen gegeben, die Ursache stellte sich allerdings schnell als harmlos heraus. Der ABC-Alarm wegen eines Gefahrgutunfalls wurde ausgelöst, weil sich in einer Firma im Nördlinger Anton-Jaumann-Industriepark Putzlappen in einem Metall-Behältnis entzündet haben sollen, das in einem Farblager stand.

Großalarm am Sonntag in Nördlingen

Wie Nördlingens Feuerwehr-Kommandant Marco Kurz auf RN-Nachfrage sagt, seien einige Einsatzkräfte sofort abbestellt worden, nachdem die Lage vor Ort als ungefährlich eingestuft werden konnte.

Unterwegs waren der Gerätewagen Gefahrgut der Feuerwehr Donauwörth und der Dekontaminations-Lkw aus Harburg. Eine offene Flamme habe es nicht gegeben, sagte Kurz. RN

Themen folgen