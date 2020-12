vor 23 Min.

Wettbewerb: Papphäuser selbst gestalten

Kreativität der Kinder ist gefragt

Der Stadtmarketingverein und die Stadt Nördlingen informieren über einen Gestaltungswettbewerb für Kinder. Seit Dienstag, 1. Dezember, konnten die dafür benötigten Spielhäuser in der Nördlinger Tourist-Information bereits abgeholt werden. In einer Adventszeit, die von Kontaktbeschränkungen geprägt ist, sollen Kinder und Eltern durch den Wettbewerb einen schönen Zeitvertreib haben, so die Idee. Bilder der gestalteten Häuschen können mit Namen, Alter und Adressangabe bis Mittwoch, 6. Januar 2021, an die E-Mail-Adresse buerger@noerdlingen.de gemailt oder in den Briefkasten am Rathaus geworfen werden. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Familienkarte für das Freibad, Familieneintritte für Museen und den „Daniel“. Der Stadtmarketingverein „Nördlingen ist‘s wert“ beteiligt sich mit Nördlinger Gutscheinkarten und Jürgen Möhnle, Inhaber von Spielwaren Möhnle in der Schrannenstraße, stellt fünf Stück der brandneuen Nördlingen-Puzzles zur Verfügung. Die jüngsten 50 Einsender können sich über einen Sonderpreis freuen: Sie werden von der Stadt benachrichtigt und dürfen dann in Möhnles Wunderkiste greifen. Prämiert werden die Häuschen im Januar von einer Jury aus Vertretern der Stadt und des Stadtmarketingvereins. Mitte Januar sollen die Gewinner benachrichtigt werden. (pm)

