Wetter

11:18 Uhr

So oft droht ein Starkregen

Plus Die Keller sind gerade wieder trocken, da gibt die Unwetterzentrale erneut eine Vorwarnung vor starkem Niederschlag in Nördlingen heraus. Worauf Hausbesitzer jetzt achten müssen.

Von Martina Bachmann

Keine einzige dunkle Wolke gab es am Mittwochmittag am Himmel über Nördlingen zu sehen. Doch was heißt das schon in diesen Tagen: Die Unwetterzentrale gab erneut eine Vorwarnung vor Gewittern und kräftigen Regenschauern heraus. Trübe Aussichten trotz Sonnenschein – zumal so mancher Nördlinger Keller nach dem Starkregen vom Montag gerade erst wieder abgetrocknet war. Ein solch heftiger Niederschlag, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes, komme zumindest statistisch gesehen eher selten vor.

