vor 21 Min.

Widerstand gegen Polizeibeamte

In Nörldingen musste ein 16-jähriger Afghane in die Ausnüchterungszelle weil er randalierte.

Alkoholisierter Afghane randaliert

Am 15.09.2018, um 00.23 Uhr geriet ein 16-jähriger afghanischer Jugendlicher in Nördlingen, Augsburger Straße mit einer Personengruppe in Streit. Er zeigte sich dabei zunächst gegen diese, später auch gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten, äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten. Als gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen wurde, befolgte er diesen nicht, sondern ging stattdessen auf die Polizeibeamten los und holte dabei mit dem Arm zu einem Schlag aus. Dieser konnte abgewehrt werden. Der Jugendliche wurde daraufhin festgenommen und gefesselt. Bis zur Fesselung schlug er mit der Faust auf den Dienst-Pkw ein und beschädigte diesen leicht. Dabei entstand ein Schaden am Dienstfahrzeug in Höhe von 1000 Euro. Bei einem durchgeführten Alkoholtest wurde festgestellt, dass der Jugendliche mit zwei Promille stark alkoholisiert war. Er wurde deshalb zur Ausnüchterung in die Arrestzelle der PI Nördlingen gebracht. (pm)

Brille gestohlen

Bereits am 05.09.2018, um 15.00 Uhr ließ ein 24-jähriger Mann in Nördlingen, Augsburger Straße im Einkaufswagen eines Supermarktes eine Brille im Wert von 150 Euro liegen. Er ließ seinen Einkaufswagen kurz aus den Augen, dies nutzte der unbekannte Täter um diese zu entwenden. (pm)

