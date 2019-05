17:00 Uhr

Widerstand und Beleidigung gegen Polizeibeamte

Betrunkener LKW-Fahrer mit zwei Promille unterwegs

Am 17.05.2019, um 20.40 Uhr wurde nach, einer Unfallflucht in Baden Württemberg, der Unfallverursacher bei einer Wohnsitzüberprüfung in seiner Wohnung in Nördlingen schlafend angetroffen. Sein beschädigter Pkw stand vor dem Anwesen. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss, deshalb wurden bei ihm zwei Blutentnahmen auf der PI Nördlingen durchgeführt. Der 38-jährige Mann war bei seinem Antreffen sehr aggressiv und versuchte auf einen der eingesetzten Beamten loszugehen. Zudem beleidigte er die Beamten. (pm)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 17.05.2019, um 13.15 Uhr fuhr ein 54-jähriger Lkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2221 von Heroldingen Richtung Fessenheim. Höhe Alerheim wollte er nach links in die Kreisstraße DON10 abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 18-jährigen Pkw-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß. Beim Lkw-Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Unfallverursacher wurde einer Blutentnahme zugeführt. Sein Lkw wurde abgeschleppt und verkehrssicher geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 4500 Euro. (pm)

Drogenfahrt

Am 17.05.2019, um 13.12 Uhr wurde in Oettingen, Bahnhofstraße ein 28-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogen-Schnelltest verlief positiv, beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Fahrt wurde unterbunden. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldbescheid über 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot, sowie zwei Punkte in Flensburg. (pm)