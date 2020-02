Wie Erich Oswald ein Teil der Dorfgemeinschaft wurde

Plus Erich Oswald zog 2001 in den Nördlinger Stadtteil Schmähingen. Schnell wurden er und seine Familie Mitglieder in verschiedenen Vereinen. Die wiederum organisieren 2020 ein großes Dorffest.

Fragt man Erich Oswald, wie er als heutiger Erster Schützenmeister des Schmähinger Albschützenvereins in die Vereinswelt kam, hat er ein ganz bestimmtes Bild vor Augen: Oswald zog 2001 mit seiner Familie nach Schmähingen in ein Haus mit atemberaubendem Ausblick vom südlichen Riesrand bis nach Maria Brünnlein in Wemding. Noch vor dem Einzug lag auf dem Kachelofen ein Briefumschlag vom Vermieter mit der Einladung zum traditionellen Lagerhausfest, das alle Schmähinger Vereine alljährlich abhalten. Ob er mit den Zeilen gerechnet hat, die darin standen?

„Das war Integration pur“, freut sich der 52-jährige Oswald heute noch, „so etwas gibt es wohl nur noch auf den Dörfern.“

So gehörte die Familie gleich zur Dorfgemeinschaft. Oswalds Frau Heike trat direkt in den Singkreis der Marienkirche Schmähingen ein, er selbst wurde Mitglied bei den Albuchschützen; in den nächsten Jahren folgte er seiner Frau in den Kirchenchor und wurde Kassenwart im Förderverein, der alle Schmähinger Vereine verbindet. 2016 trat er die Nachfolge der langjährigen Schützenmeisterin Renate Hopf an und wurde gleich mit einer Herkules-Aufgabe konfrontiert – dem Neubau des Schützenheims in Anbindung an das Dorfzentrum „Alte Schule“.

Dorfgemeinschaft: Wenn 70-Jährige mit der Hilti anrücken

Als Bankangestellter und einstiger Kreisvorsitzender der Wirtschaftsjunioren brachte Oswald Erfahrung in repräsentativen und organisatorischen Aufgaben ein. Sein Amt im Förderverein musste er aus Zeitgründen aufgeben, doch die Verbindung mit der gesamten Vereinsstruktur blieb bestehen: „Man leistete insgesamt 6000 Stunden ehrenamtliche Arbeit, so etwas schweißt das ganze Dorf zusammen.

70-Jährige rückten mit der Hilti an und als beim Aushub die Straße verschmutzt wurde, griffen die Frauen aus dem Dorf zu den Besen, ohne dass einer ein Wort gesagt hätte.“ Auch seine Kinder, heute allesamt erwachsen, nahmen ab zwölf, dreizehn Jahren am Vereinsleben teil. „Es gibt in den Vereinen ganze Familienclans, die seit zwei bis drei Generationen dabei sind“, sagt Oswald.

Und heuer steht wieder eine große Gemeinschaftsaufgabe an: Die Albuchschützen feiern ihr 50-jähriges Jubiläum, der Soldaten- und Veteranenverein 100 Jahre und der Obst- und Gartenbauverein 110 Jahre Vereinsgeschichte. Als die Verantwortlichen im Dorf herumfragten, kam sofort ein überwältigendes Echo: „Wir wurden überschwemmt von verbindlichen Zusagen, wer welche Aufgaben übernehmen will“, freut sich Oswald.

Ein großes Dorffest 2020 in Schmähingen

Das war der Wendepunkt in der Planung – kleinere Lösungen wurden verworfen, 2020 findet das erste große Dorffest seit 17 Jahren statt, auf der Wiese am Badeweiher wird ein Festzelt für über 1000 Gäste errichtet. 14- bis 84-Jährige wollen unbedingt dabei sein, 20 Festdamen trainieren für die Showtänze und suchen ihre Dirndl aus, die Freiwillige Feuerwehr ist mit im Boot. Für jeden Bereich von Elektrik über Bars und Speisen bis zu Finanzen oder Innenausbau wurden Verantwortliche eingesetzt, den Vereinen fällt jeweils ein fester Teil des Programms zu.

Die Jugend-Plattenparty am Mittwoch, 20. Mai, organisiert der Obst- und Gartenbauverein unter Vorsitzendem Roland Gröner, der Samstagabend, 30. Mai, am Festwochenende mit den Störzelbachern one & six obliegt den Albuchschützen. Der Krieger- und Soldatenverein unter Vorsitzendem Rudolf Rösch zeichnet verantwortlich für den Festsonntag mit Totengedenken am Kriegerdenkmal, Weißwurstfrühstück, Gottesdienst mit Posaunenchor, Unterhaltung durch die Musikkapelle Reimlingen, Festumzug, Fahneneinmarsch im Zelt, Showtanz der Festdamen und schließlich dem Top-Act am Abend, „Wolfgang Krebs & die bayerischen Löwen“.

Der Förderverein mit Vorsitzendem Gerhard Oswald organisiert derzeit noch einen politischen Abend mit dem Bauernverband. Ein Redaktionsteam um Pfarrer Wilhelm Imrich arbeitet an der Festschrift, Schirmherr Helmut Guckert war bereits bei Besprechungen anwesend. Im Internet finden sich Infos rund ums Fest unter www.schmaehingen-feiert.de.

