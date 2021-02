vor 32 Min.

Wie Schüler auf die erste Mahnung reagieren würden

Auch im Lockdown schärfen die Klassen an der Nördlinger Wirtschaftsschule in Übungsunternehmen ihre kaufmännischen Kompetenzen.

Obwohl im Lockdown die Schulen gerade geschlossen sind, arbeiten die Mitarbeiter/innen der Sport Fit GmbH an der Wirtschaftsschule Nördlingen ebenso wie ihre Kollegen in anderen Übungsunternehmen ganz normal weiter. Teambesprechungen können im Moment zwar nicht am Konferenztisch stattfinden, doch dank Videokonferenzen und eines internetbasierten Übungsfirmenportals läuft der Geschäftsbetrieb regulär weiter. Dann kommen solche Gespräche zustande: „Die Schaller GmbH hat auch auf unsere erste Mahnung nicht reagiert.“ „Hast du denn in der Eurobank die Zahlungseingänge gecheckt?“ „Natürlich. Ich maile jetzt gleich die zweite Mahnung, in der laut unserer Mahnrichtlinien neben den Bearbeitungsgebühren auch Verzugszinsen fällig werden. Da kommt bei einem Rechungsbetrag von 14.280 Euro ganz schön was zusammen.“

Wirtschaftsschule Nördlingen: Kaufmännische Kompetenzen werden erlernt

Im Profilfach „Übungsunternehmen“ können die Schülerinnen und Schüler an der Wirtschaftsschule Nördlingen ab der 9. Klasse ihre kaufmännischen Kompetenzen, die sie im Fach BSK (Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle) erwerben, in der Praxis einsetzen. Neben Praktika in Unternehmen gibt die Arbeit im Übungsunternehmen den Schülerinnen und Schülern einen guten Einblick in das Berufsleben, auch wenn Waren und Geld hier virtuell sind. Gearbeitet wird im Übungsunternehmen nämlich mit Programmen, wie sie auch in realen Unternehmen verwendet werden. Über 220 Übungsunternehmen in Bayern und im EU-Ausland stehen für Geschäftsbeziehungen zur Verfügung.

„Ich überweise jetzt gleich die Eingangsrechnung der Exclusive Line GmbH. Nur heute können wir noch Skonto ausnutzen. Mit Online-Banking ist das aber kein Problem.“ „Bitte denk auch an die Verbuchung des Zahlungsausgangs im Portal“, so Manuela Stahl, Lehrkraft und Leiterin der Wirtschaftsschule, in ihrer Funktion als Geschäftsführerin der Sport Fit GmbH. Neue Ideen für das Sortiment im Frühjahr 2021 werden im Online-Marktplatz präsentiert, in dem die Schüler/innen ihre Kenntnisse im E-Commerce anwenden können.

Viele Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule entscheiden sich für eine kaufmännische Ausbildung, es ist auch ein verstärkter Trend zu technischen oder handwerklichen Berufen zu verzeichnen. Auch hier können die erworbenen Kompetenzen ebenso wie im privaten Bereich gut eingesetzt werden.

Digitale Kompetenzen: Nördlinger Schüler haben die Grundlagen vor der Pandemie gelernt

Auch wenn die Pandemie jetzt verstärkt digitale Kompetenzen für den Online-Unterricht erfordert, wurden die Grundlagen doch bereits vorher gelegt. Durch den Einsatz einer Lernplattform sind alle Unterlagen digital verfügbar. Erledigte Aufgaben können hier problemlos abgegeben und korrigiert als Feedback an die Schüler/innen zurückgegeben werden.

Die Umsetzung von Wirtschaft 4.0 in den Unternehmen verlangt neben digitalen Kompetenzen auch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit der Arbeitnehmer. Daher wird bereits beim Einstieg in die 6. oder 7. Klasse sehr darauf geachtet, dass in der Schul- und Klassengemeinschaft ein teamorientierter, wertschätzender Umgang gepflegt wird. Dies ist ebenso wichtig wie individuelle Förderung und Intensivierungsstunden in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik zur Stärkung des Basiswissens.

Die Mitarbeiter/innen der Sport Fit GmbH hoffen sehr, Mitte Februar wieder gemeinsam an der Schule arbeiten zu können. Den unmittelbaren persönlichen Austausch vermissen alle sehr, besonders auch die Lehrkräfte, die darauf hoffen, dass sich das Schulhaus schnell wieder füllt. „Der beste Distanzunterricht und die schnellste Datenleitung können einen Präsenzunterricht nicht ersetzen“, so Raimond Eberle, Leiter des Beruflichen Schulzentrums. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen