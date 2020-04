Wie die Rieser Einzelhändler ihren Kunden trotz Coronakrise nah bleiben wollen

Plus Die Geschäftsleute gehen neue Wege, um mit ihren Kunden in Kontakt bleiben zu können. Deren Feedback ist gewaltig.

Wenn Manuel Strauß morgens um 9 Uhr den Laden aufsperrt, dann warten normalerweise schon die ersten Kunden vor der Tür. Dann berät er, tauscht Geschichten aus oder verräumt frisch gelieferte Ware. Jetzt tut er das nicht mehr. Es sind außergewöhnliche Zeiten. Wie viele Einzelhändler musste auch das Nördlinger Modehaus Steingass schließen, die Staatsregierung hat entschieden, dass die sprunghafte Verbreitung des Coronavirus diese Maßnahme erfordere. Deshalb läuft Strauß an diesem Tag alleine durch die verwaisten Gänge des Ladens und erzählt in eine Kamera, wie ihn und seine Kollegen die aktuelle Situation trifft – finanziell und emotional.

Wie das Modehaus Steingass haben auch andere Rieser Einzelhändler aktuell Videos veröffentlicht; auf Facebook und Youtube wollen sie damit Kundennähe schaffen in einer Zeit, die persönliche Kontakte nicht zulässt. Auch der Nördlinger Stadtmarketingverein und ein Verbund aus Oettinger Einzelhändlern haben einen solchen Imagefilm produziert.

Einzelhändler: "Wir bitten euch, kauft nicht im Internet"

Man wolle nicht jammern und zeigen, wie schlecht doch gerade alles sei, sagt Isabella Baur. Sie hat, gemeinsam mit einer kleinen Oettinger Videoproduktionsfirma, den Film „Gemeinsam für Oettingen“ umgesetzt. Zu fröhlicher Gitarrenmusik erklärt Baur darin, wie man als Kunde die Oettinger Händler unterstützen könne. Sie sagt etwa: „Wir bitten euch, kauft nicht im Internet.“ Oder: „Unsere Mitglieder haben sich verschiedene tolle Wege einfallen lassen, wie sie weiterhin für euch da sein können.“ Es gehe aber auch darum, die Leute zu sensibilisieren und Verständnis zu schaffen.

Das sieht auch Marco Cislaghi so. Er ist Marketingleiter des Modehauses Steingass und sagt: „Wir wollten vor allem zeigen, was bei uns momentan passiert.“ Und das sei derzeit – gezwungenermaßen – nicht besonders viel. Im Facebook-Video des Modehauses ist zu sehen, wie Mitarbeiter Strauß gelieferte Ware verräumt, Wareneingangsprüfungen, Ein- und Ausbuchungen erledigt. Zur Kamera gewandt sagt er: „Und das ist leider grad auch alles, was ich tun kann. Und hoffen.“ Hoffen, dass alles in ein paar Wochen überstanden ist. Und hoffen, dass dann wieder so etwas wie Normalität einkehrt.

Mehr sein als ein reines Verkaufsorgan

Das Feedback, das die Einzelhändler zu ihren Imagefilmen bekommen, ist riesig. Hundertfach werden die Videos in den sozialen Netzwerken geteilt, geliket und kommentiert. „Ihr fehlt mir“ schreibt etwa eine Nutzerin auf der Facebook-Seite des Modehauses. „Ich freue mich auch wenn ich wieder zu euch kommen kann. Haltet durch“, schreibt eine andere.

Gerade jetzt zeige sich, dass der lokale Einzelhandel mehr sei als ein reines Verkaufsorgan, sagt Susanne Vierkorn vom Stadtmarketingverein Nördlingen. Sie sah den Imagefilm aus Oettingen und beschloss kurzerhand, das Konzept auch in Nördlingen umzusetzen. Auch hier sei die Resonanz bei Kunden und Händlern überwältigend gewesen. Vierkorn sagt: „Gemeinsam werden wir diese schwere Zeit meistern.“

