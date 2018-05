vor 47 Min.

Wie eine Nördlingerin die Rettung aus dem brennenden Bus erlebte

Im San Bernardino-Tunnel brennt ein Bus komplett aus - während die meisten Passagiere dösen. Doch die Rettung lief ruhig ab, erzählt eine Augenzeugin.

Von Martina Bachmann

Ein wunderschöner Urlaub sei es gewesen, schwärmt Edeltraud Leberle. Dort, an der Blumenriviera. Jeden Tag habe man Neues entdeckt – mit dem E-Bike: Botanik, Kultur. „Die Reise war super.“ Am Freitag ging es zurück in den Landkreis Donau-Ries. Zunächst machte die Gruppe Halt in Lugano, aß dort noch etwas, berichtet die Nördlingerin. Dann ging es langsam die Serpentinen hoch, Richtung San Bernardino-Tunnel. Die meisten Passagiere hätten gedöst – bis auf einmal die Durchsage kam: „Alle raus aus dem Bus.“

Bus brennt in Schweizer Tunnel - Rettung läuft geordnet

Als Edeltraud Leberle aufsteht, sieht sie hinten, am Ende des Fahrzeugs, Flammen. Sie geht nach vorne, wie die anderen Gäste des Reiseunternehmens Hauck aus Westheim. Die Bustür habe sich zunächst nicht öffnen lassen, berichtet sie, jemand habe die Scheiben eingeschlagen. Doch dann sei die Tür doch aufgegangen – und alle Reisenden seien ausgestiegen. Und zwar ruhig, ohne Hektik, betont Edeltraud Leberle: „Es gab keine Panik. Es hat alles super geklappt.“ Jemand habe gerufen, man solle zum Ende des Tunnels rennen. „Es gab klare Ansagen.“

Die Nördlingerin und die anderen Reisenden laufen in Richtung Ausgang. Zu diesem Zeitpunkt, so berichtet sie, seien keine Autos mehr in den Tunnel gefahren – offensichtlich hatte man ihn schon gesperrt. Laut der Polizei Graubünden sind es noch 500 Meter bis zum Ausgang. Die Beamten sieht Edeltraud Leberle auch als erstes. Danach die Feuerwehr und das Schweizer Militär: „Die hatten Wasser dabei und Riegel.“

Ursache für Busbrand ist noch ungeklärt

Sorgen macht sich die Nördlingerin zu diesem Zeitpunkt um die anderen Autofahrer, die sie noch im Tunnel wähnt: „Es hat wahnsinnig geraucht.“ Doch alles läuft offensichtlich so, wie es im Ernstfall auch laufen soll: Die Autofahrer verlassen ihre Wagen, folgen den Rettungspfeilen und verlassen den Tunnel durch den Sicherheitsstollen. Zwei Menschen müssen medizinisch versorgt werden. Doch verletzt werden weder die 20 Gäste des Busunternehmens Hauck, noch der Fahrer oder der Reiseleiter, sagt Leberle. Sie sei froh, wie gut alles funktioniert hat: „So müsste es immer ablaufen.“ Ein anderer Bus habe die Reisenden in den Landkreis gebracht, berichtet sie, um 21.30 Uhr war sie wieder zu Hause. Das E-Bike hatte die Nördlingerin vom Reiseunternehmen geliehen. Die Dinge, die verbrannt sind, müsse sie jetzt auflisten. Sie sagt: „Ich habe mich super aufgehoben gefühlt. Es lief alles ganz ruhig und sachlich ab.“ Das bestätigt gestern auch ein Sprecher des Unternehmens Hauck. Der Bus sei gerade einmal rund fünf Jahre alt gewesen, ein deutsches Fabrikat, habe eine geringe Laufleistung gehabt. Warum er brannte, könne man sich derzeit nicht erklären.

Busbrand verursacht längsten Stau seit 1999

Der Brand des Busses verursacht am Tunnel selbst einen derart großen Schaden, dass diese wichtige Verkehrsroute gesperrt werden muss – und das ausgerechnet in den Pfingstferien. Bereits am Wochenende macht sich das bemerkbar: Am Gotthard-Tunnel müssen die Menschen stundenlang warten, die Autos stauen sich auf einer Länge von 28 Kilometern. Es ist der längste Stau seit 1999, sagte ein Sprecher des Verkehrsdienstes Viasuisse der Deutschen Presse-Agentur.

Themen Folgen