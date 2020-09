vor 2 Min.

Wie eine polnische Familie im Zweiten Weltkrieg nach Nördlingen kam

Plus Die Parfomuks kommen in der NS-Zeit als Zwangsarbeiter von Polen nach Nördlingen. Der jüngste Sohn Wladyslaw ist bekannt in der Stadt. Nach dem Krieg wird er ein wohlhabender New Yorker.

Von Pauline Herrle

Die Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ von Andrea Kugler im Stadtmuseum Nördlingen zeigt 13 Jahre Nationalsozialismus mit passenden Biografien aus dem Ries auf. Wie berichtet, begleiten wir diese Ausstellung mit der Artikel-Serie „Rieser Biografien aus dem Dritten Reich“. Diesmal geht es um die Familie Parfomuk. Die Informationen über die Zwangsarbeiterfamilie sind auch auf der Internetseite von Paul Parfomak unter www.parfomakhistory.com zu finden.

Familie Parfomuk lebte in Berezna, ein Dorf, welches früher zu Polen gehörte, heute Biarozna heißt und in Weißrussland liegt. Die Familie bestand aus sieben Mitgliedern: Nikifor und Justyna Parfomuk mit ihren Kindern Maria, Janina, Lidia, Mikolaj und Wladyslaw. Im September 1939 besetzte die sowjetische Armee ihren Wohnort. Die Sowjetunion verfolgte sogenannte „Klassenfeinde“, die sie als Gegner ihrer Ideologie ansahen. Die „Kulaks“ – wohlhabende Bauern mit großen Höfen, die auch Tierbestand und Arbeiter aufwiesen – waren eine Kategorie der Klassenfeinde. Die Menschen, die sie als „Kulaks“ identifizierten, wurden oftmals deportiert, bestraft oder sogar ermordet. Nikifor Parfomuk passte demnach in die Beschreibung eines „Kulaks“, weshalb die Familie in Angst vor Deportation und Tod lebte.

Die Familie Parfomuk bangte um ihr Leben

Am 25. Juni 1941 belagerten die deutschen Truppen die Gegend und fingen an, sowjetische Anhänger zu identifizieren und diese zu verhaften. Auch die jüdischen Gemeinschaften litten unter der Besatzung. Die Deutschen bereiteten dem sowjetischen Regierungsprogramm der Klassenfeinde ein Ende, dennoch wurde die Familie Parfomuk von weiteren Sowjetanhängern bedroht und sogar Mordversuche an den Familienmitgliedern wurden getätigt.

Als im Oktober 1943 ein weiterer Anhänger versuchte, Nikifor zu erschießen, verließ die Familie ihren Hof und suchte Schutz in Antopol. Aus Angst vor weiteren Mordversuchen suchte Nikifor bei den Deutschen nach einer Möglichkeit, seine Familie nach Deutschland zu bringen – für ihn der einzig sichere Weg, um seine Familie zu schützen. Zwei Tage später konnten die Parfomuks mit einer anderen Familie aufbrechen. Sie hatten einen Güterwagen zur Verfügung, in den sie alles hineinpacken durften, was Platz hatte. Nach zwei Wochen in einem deutschen Zwangsarbeiterlager, wo die Menschen auf verschiedene Orte verteilt wurden, wies man die Familie Parfomuk Nördlingen zu. Im Oktober 1943 erreichte die Familie die Stadt – Nikifor war zu dieser Zeit 49 Jahre, Justyna 35 Jahre, Maria 20 Jahre, Mikolaj 18 Jahre, Janina 16 Jahre, Lidia 13 Jahre und Wladyslaw 12 Jahre alt.

Die Familie Parfomuk arbeitete als Zwangsarbeiter am Bahnhof in Nördlingen. Das Bild zeigt den Nördlinger Bahnhof im Jahr 1945. Bild: www.parfomakhistory.com

Die Parfomuks wurden als Arbeiter am Nördlinger Bahnhof mit einer Rangieranlage für Lokomotiven eingesetzt. Mikolaj wurde von der Familie getrennt und musste in Velbert in einer Gießerei arbeiten. Er machte sich jedoch heimlich davon und kam 1944 zu seiner Familie nach Nördlingen zurück, wo er ohne Bestrafung bleiben durfte.

Die Familie lebte in einer überfüllten Baracke

In Nördlingen lebte die Familie in einer kommunalen Baracke, die aufgrund der vielen Zwangsarbeiter sehr überfüllt war. Sie lebten beengt mit Stockbetten und einem kleinen Kochplatz. Der Vater Nikifor musste an den Waggons am Bahnhof arbeiten. Aufgrund seines Alters konnte er keine allzu schweren Arbeiten mehr verrichten, war jedoch sehr geschickt als Techniker. Wenn Lokomotiven am Bahnhof ankamen, versorgte er sie mit Wasser und Kohle.

Zudem arbeitete er an der Drehscheibe, wo die Lokomotiven repariert wurden. Die Frauen der Familie mussten das Innere der Personenwaggons reinigen. Sie lernten schnell, Deutsch zu schreiben und zu lesen, weshalb die zwei älteren Schwestern, Maria und Janina, als Postsortiererinnen für die Postwagen arbeiteten.

Wladyslaw Parfomuk im Alter von acht oder neun Jahren. Bild: www.parfomakhistory.com

Die Familie bekam einen kleinen Lohn, der nicht für genügend Essen, das wegen des Kriegs sowieso nur rationiert ausgegeben wurde, reichte. Meist gab es Brot, Kartoffeln und Milch. Die Familie war daher immer auf der Suche nach etwas zu essen. Einmal nahm sich Nikifor aus einem Lebensmittelwaggon ein paar Marmeladengläser, die er vergrub, um sie dann später für seine Familie zu holen.

Wladyslaw musste als jüngstes Kind nicht arbeiten gehen und half deshalb seinen Familienmitgliedern bei ihren Aufgaben. Mit einem kleinen Wagen holte er wenn möglich die Essensvorräte für die Familie. Aus herumliegenden Teilen baute er sich in seiner freien Zeit ein Fahrrad und fuhr damit durch Nördlingen. Er war in der Stadt bekannt und die Leute gewannen ihn lieb, weshalb er oftmals eine Extra-Kartoffel oder ähnliches bekam, obwohl die Essensmarken weniger vorsahen. Er kannte Nördlingen gut, war oft auf der Stadtmauer oder bestieg den Kirchturm der St.-Georgs-Kirche, wo er die Aussicht genoss.

Schwere Luftangriffe trafen Nördlingen

Als die Alliierten immer weiter vorrückten, wurde die Situation in Nördlingen für die Familie schwieriger. Luftangriffe auf den Bahnhof waren an der Tagesordnung, da er ein wichtiges militärisches Ziel war. Als Maria und Janina gerade die Post in einem Waggon sortierten, wurde der Bahnhof beschossen. Die beiden konnten gerade noch rechtzeitig aus dem Zug fliehen. Die Familie entkam den Angriffen unverletzt, andere Unschuldige wurden jedoch in den Tod gerissen.

Walter Parfomak heiratete die Polin Janina (Jane) Makrocka in Amerika. Bild: www.parfomakhistory.com

Am 23. April 1945 wurde Nördlingen von den Amerikanern eingenommen. Diese errichteten dort ein Flüchtlingscamp, wo die Familie ab sofort lebte. Im Oktober 1945 wurden die Parfomuks in ein polnisches „Displaced Persons Camp“ in Dillingen gebracht. Die Familie war sich einig, nicht nach Polen zurückzukehren, weshalb sie 1949 von Bremerhaven aus auf einem U. S. Navy-Truppen-Schiff nach New York segelten, da Präsident Truman 200000 europäischen „Displaced Persons“ die Einreise nach Amerika gewährte.

In Amerika hatte die Familie ein erfolgreiches und wohlhabendes Leben. Nachdem Wladyslaw im Korea-Krieg als Wehrpflichtiger gedient hatte, änderte er seinen Namen in Walter Parfomak um. Somit nahm er seine neue amerikanische Identität an. Er heiratete die Polin Janina (Jane) Makrocka und hatte drei Kinder. In den 90er-Jahren kam Walter mit seinem ältesten Sohn Andrew zurück nach Nördlingen, um die Stadt zu besuchen, in der er traurige, aber auch schöne Zeiten verbracht hatte. Im Januar 2019 starb Walter Parfomak im Alter von 87 Jahren.

Die aktuelle Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ ist im Nördlinger Stadtmuseum dienstags bis sonntags von 13.30 bis 16.30 Uhr zu sehen.

