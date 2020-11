19:00 Uhr

Wie erlebt Nördlingen den zweiten Lockdown?

Nach 20 Uhr liegt das öffentliche Leben in Deutschland fast völlig brach. Die Gastronomie hat meist geschlossen, Treffen sind auch privat nur noch im kleinsten Kreis erlaubt. Noch mindestens drei Wochen lang werden sich die Nördlinger an eine Stadt gewöhnen müssen, in der es ruhiger ist als gewohnt.

Von Christof Paulus

Hunderte Jahre hielt die Stadtmauer fast jeden ungebetenen Gast aus Nördlingen fern. Doch 2020 ist sie machtlos. Gegen das Coroavirus kommt die Mauer nicht an, sie braucht die Hilfe derer, die sie schützen soll. Zu Hause bleiben sollen sie, solange es geht, und Abstand halten, statt zusammenzustehen. In der Pandemie, gegen die die Stadtmauer nicht hilft, sind kaum noch Nördlinger auf ihren Straßen zu sehen. Zumindest eine Zeit lang.

Als wisse sie, dass viele Menschen zum Wochenende ein paar Glückshormone nötig haben, flutet die Sonne das Deininger Tor mit Licht. Auf den Gehsteigen und in der Fußgängerzone auf den Wegen zum Daniel sind Passanten unterwegs. Es ist kurz nach zwölf Uhr, viele von ihnen treibt die Mittagspause nach draußen, manche haben Einkäufe zu erledigen. Vielleicht sind es die letzten schönen Tage des Jahres. Ein paar junge Erwachsene nutzen die Sonne aus. Sie hocken am Kriegerbrunnen und reden – bis ein Polizeiwagen über den Marktplatz fährt. Die Polizisten nähern sich, die Gruppe am Brunnen treibt es auseinander. Ohne sich weiter mit den Passanten zu beschäftigen, drehen die Polizisten wieder ab.

Walter Beck von der Polizei sagt: "Die Disziplin der Leute ist gut"

Treffen von mehr als zehn Personen aus mehr als zwei Haushalten sind gerade nicht erlaubt, in der Nördlinger Innenstadt gilt zudem Maskenpflicht. Die Polizei ist dafür zuständig, darauf zu achten, dass diese Regeln jeder einhält. „Die Disziplin der Leute ist gut“, sagt Walter Beck, der Leiter der Nördlinger Polizeiinspektion. Wenige Passanten habe man bislang ohne Maske erwischt. Eigentlich ist für Verstöße gegen die Regeln ein Bußgeld vorgesehen. Die Personen seien jedoch Besucher gewesen und hätten glaubhaft versichern können, die Regeln nicht gekannt zu haben, berichtet Beck. Daher hätten es seine Kollegen bei einer Verwarnung belassen.

Auf den Straßen seien Beck bisher keine Menschenansammlungen bekannt. Was aber in den Häusern passiert, „das sehen wir natürlich nicht“, sagt er. Im regulären Streifendienst haben die Beamten in der ersten Woche des Lockdowns die Regeln überwacht. Das ändert sich nun: „Ab Montag haben wir eine zusätzliche Einheit, die nur kontrolliert, dass die Beschränkungen eingehalten werden.“ Denn die übrigen Aufgaben hätten sich nicht verringert, auch wenn weniger Menschen unterwegs sind. „Man merkt, dass das Leben nicht komplett runtergefahren wurde“, sagt Polizeichef Beck. Manches bleibt fast wie immer: Zum Beispiel mittwochs und samstags, da ist Wochenmarkt.

Die Leute in der Stadt bummeln nicht

Christa Engelhardt aus Oettingen ist seit 30 Jahren hier. Am Kopfende der Alten Schranne verkauft sie Obst und Gemüse, wer vor ihrem Stand steht, blickt im Hintergrund auf das Löpsinger Tor. Viele halten sich nur kurz bei ihr auf. Ein Mann mit grauen Haaren bezahlt gerade, nimmt seine Tüte und geht. Hinter ihm steht eine Frau, vielleicht ein wenig älter als der Mann, und tritt an den Stand heran. „Einen Salat, bitte“, sagt sie. Engelhardt reicht ihn ihr, die Frau stopft den Salat in ihren Beutel. „Was darf es noch sein?“, fragt Engelhardt. „Danke, das war es“, antwortet die Frau. Sie zahlt, und verlässt ebenfalls den Markt.

Christa Engelhardt aus Oettingen links verkauft seit 30 Jahren Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt in Nördlingen. Bild: Christof Paulus

„Die Leute bummeln nicht mehr so“, berichtet Engelhardt. „Es ist ein wenig ruhiger als sonst, aber wir haben immer noch zu tun“, sagt sie. Ihre Kunden kämen nun meist gezielt auf den Markt, um das einzukaufen, was sie brauchen – und dann gehen sie wieder. So sieht es auch Hans Aust am Nachbarstand. Der Blumenverkäufer freut sich, dass er weitermachen darf – auch wenn seine Ware für die tägliche Versorgung nicht nötig ist. Getroffen habe es ihn heuer am stärksten, wenn ein Markt kurzfristig abgesagt worden sei. „Dann muss ich die ganzen vorbereiteten Blumen entsorgen“, sagt der Pfäfflinger.

Eine Restaurantbetreiberin sagt: "Wir müssen zusammenhalten"

Es ist früher Nachmittag, als die Händler am Markt ihre Stände einpacken. Die Schatten werden länger, während dann und wann ein Auto durch das Reimlinger Tor in die Stadt fährt. Hier betreibt Thi Kim Yen Nguyen ihr Restaurant Shanghai. Eine Tafel mit der Aufschrift „Zum Mitnehmen“ hat sie auf den Gehsteig gestellt. Doch die Eingangstür zum Restaurant, ein wenig versteckt hinter den zusammengestellten Tischen und Stühlen des Biergartens, bleibt meist geschlossen.

Thi Kim Yen Nguyen darf momentan keine Gäste in ihrem Restaurant empfangen. Bild: Christof Paulus

Vier Bestellungen hatte sie heute, sagt sie, acht Stunden lang war sie im Restaurant, das aktuell keine Gäste empfangen darf. Hinter die Eingangstür hat Nguyen einen Tisch gestellt, den aktuell nur die bestellten Speisen und keine Gäste passieren. Mit Trennfolien zwischen den gedrängten Tischen im Restaurant hatte sie versucht, die Hygiene-Bestimmungen einzuhalten. Doch dass nun alle Gastronomen schließen mussten, findet Nguyen in Ordnung. „Wir werden wieder öffnen können“, sagt sie. „Aber gerade müssen wir zusammenhalten, das ist wichtiger.“

Draußen ist die Sonne inzwischen untergegangen. Um 20 Uhr schließt der letzte Supermarkt in der Stadt, Laternen beleuchten nun die Straßen, die fast niemand nutzt. Auch am Wochenende bleibt das Wetter schön, für viele noch einmal die Gelegenheit, das Innere der Stadtmauer zu verlassen und am Kraterrand oder auf der Alb die Natur vor dem Wintereinbruch zu genießen. In drei Wochen beginnt der Advent, heuer ohne Weihnachtsmarkt, ohne Feiern. Doch die stille Zeit ist trotzdem schon im Gange.

