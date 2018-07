vor 57 Min.

Wie geht es mit dem Freibad weiter?

Das Kösinger Bad ist in die Jahre gekommen. Der Neresheimer Gemeinderat hat jetzt zwei Möglichkeiten: Er kann es sanieren oder schließen.

Von Viktor Turad

Der Neresheimer Gemeinderat will sich am heutigen Montag in einer Grundsatzdiskussion Gedanken darüber machen, wie es mit dem Kösinger Freibad weitergehen soll. Unstrittig ist, dass in dem in die Jahre gekommenen Bad Handlungsbedarf besteht. Der Rat hat nun drei Optionen: Er kann die Einrichtung sanieren und erhalten, er kann sie dicht machen oder er kann sie nach Neresheim verlegen.

Bürgermeister Thomas Häfele hat in einem Gespräch mit unserer Zeitung zu verstehen gegeben, dass er für die erste Variante ist. Sollte der Gemeinderat dies ebenso sehen, wäre eine Umsetzung des rund zwei Millionen teuren Vorhabens aus finanziellen Gründen vor dem Jahr 2021 nicht wahrscheinlich. Allerdings sei am Montagabend noch mit keinem Beschluss zu rechnen, sagt Häfele.

Das Becken und die technische Anlage des 1966 gebauten Bades wurden vor mehr als 30 Jahren instand gesetzt, später kam das Kinderbecken neu hinzu. Ansonsten gab es keine größeren Sanierungen. 2016 wurde die erste Beckenpumpe ausgetauscht. Nach dem Hochwasser am 26. Juli des gleichen Jahres musste das Bad geschlossen werden. Es erforderte einen Kraftakt, heißt es in der Vorlage für den Gemeinderat, es zur Saison 2017 wieder einsatzbereit zu machen. Die neu angeschaffte Beckenpumpe musste ebenso generalüberholt werden wie alle Elektromotoren an Pumpen und Liftern, außerdem wurden neue Schaltschränke und Geräte angeschafft.

Die Folie, die das Hauptbecken und die Seitenwände abdichtet, ist mehr als 30 Jahre alt, undicht und durch Alterungsprozesse spröde geworden. Undicht sind auch die Folienanschlüsse an der Überlaufrinne an beiden Längswänden. Erschwerend kommt hinzu, dass sich eine Ecke des Beckens senkt und man daher mehr Wasser ins Becken bekommen muss, um auch noch am tiefsten Punkt den Wasseraustausch zu gewährleisten. Wegen der Undichtigkeiten entweichen täglich größere Mengen Wasser aus dem Becken.

Für eine Sanierung am Standort Kösingen spricht nach Ansicht der Verwaltung der große Zuspruch der Einrichtung bei Einwohnern, Auswärtigen und Touristen. Das Bad, das nach Angaben des Fördervereins auch viele Besucher aus dem Ries bis hinüber nach Dillingen hat, sei ein Ort der Kommunikation und steigere die Attraktivität der Stadt. Dagegen sprächen die hohen Investitions- und Folgekosten zumal die Einrichtung nur im Sommer nutzbar wäre. Bei einem sanierten Bad würde wegen der höheren Abschreibung und Kapitalverzinsung von jetzt knapp 300000 um fast weitere rund 90 000 Euro steigen.

Zu entscheiden wäre außerdem, ob das Becken wie bisher eine Folienabdeckung erhält oder ob es komplett mit Edelstahl ausgebildet wird, was die Sanierung um 200000 Euro teurer machen würde. Dem stünde eine Lebensdauer dieser Variante von 50 Jahren gegenüber. Außerdem könnte die Überlaufrinne bei Setzungen angepasst werden, die Montage des Beckens könnte unabhängig von der Witterung erfolgen und der Edelstahl wäre bei der Entsorgung ein Wertstoff. Die Variante mit der Folie wäre zwar billiger, die Folie hat jedoch nur eine Lebensdauer von zehn bis 15 Jahren und kann nur ab fünf Grad Celsius verarbeitet werden. Außerdem kann sie bei Setzungen nur mit erheblichem Aufwand angepasst werden, verursacht durch Alterungsprozesse mit der Zeit einen höheren Reinigungsaufwand und bei der Entsorgung Kosten.

Von einer Schließung des Bades ist in der Vorlage für den Gemeinderat nicht die Rede. Eine Verlegung in die Kernstadt dürfte sich der Vorlage zufolge schon deshalb von selbst erledigen, weil ein Neubau an anderer Stelle zusätzlichen Grunderwerb, Erschließungskosten und zusätzliche Investitionskosten für Gebäude nach sich ziehen würde. Auch würden Rückbaukosten für das Kösinger Bad in erheblicher Höhe anfallen. Das alles, so die Schlussfolgerung, wäre schlicht nicht zu finanzieren.

