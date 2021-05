Donau-Ries

vor 25 Min.

Wie kommen Bürger in Nördlingen an einen Impftermin gegen das Coronavirus?

Wie komme ich im Landkreis Donau-Ries an einen Impftermin?

Plus Corona im Landkreis Donau-Ries: Wie kommen Bürger in Nördlingen möglichst schnell an einen Impftermin?

Von Martina Bachmann

Nicht nur in den Impfzentren im Landkreis Donau-Ries wird bekanntlich gegen das Coronavirus geimpft, sondern auch bei Haus- und Fachärzten im Landkreis Donau-Ries. Die Mediziner haben bereits rund 15.000 Impfungen verabreicht.

Themen folgen