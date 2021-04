Wie kommt die Nördlinger Commerzbank durch die Krise?

Plus Trotz Corona-Pandemie hat die Bank Kunden dazugewonnen. Deutlich wird auch, dass die Zukunft beim Online-Banking liegt. Hier verzeichnet das Institut hohen Zuwachs.

Die Nördlinger Commerzbank zieht Bilanz. Wie ist das Jahr für die Bank verlaufen?

Die Commerzbank in Nördlingen ist nach eigenen Angaben bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Trotz nicht einfacher Rahmenbedingungen sei es gelungen, im Jahr 2020 das Geschäftsvolumen im Privatkundenbereich um sieben Prozent auf 94 Millionen Euro zu steigern, sagte Mirjana Bay, Marktbereichsleiterin für die Commerzbank-Filialen in Nördlingen, Aalen und Heidenheim, bei einem virtuellen Pressegespräch mit den Rieser Nachrichten. Zum Ende des Jahres habe die Filiale 4800 Kunden gezählt. 57 seien dazu gekommen.

Im Unternehmensbereich, der die Kunden im Ries und zusätzlich die in Ostwürttemberg (Aalen und Heidenheim) zusammenfasst, verwies Wolfgang Hahn auf eine Steigerung des Geschäftsvolumens um 17 Prozent auf 449 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hätten 171 neue Kunden gewonnen werden können. 6800 seien es insgesamt gewesen.

Commerzbank Nördlingen hofft, dass sich der Trend 2021 hält

Hahn bezeichnete es als eine der wichtigsten Aufgaben des Geldinstitutes im Vorjahr, bedingt durch die Pandemie, seinen Geschäftskunden bei der Bewältigung von Umsatzausfällen oder sonstigen finanziellen Engpässen zur Seite zu stehen und sie unter anderem mit Überbrückungskrediten durch die schwere Zeit zu begleiten. Unabhängig davon seien die Firmen in seinem Zuständigkeitsbereich dennoch insgesamt relativ gut durch das Krisen-Jahr gekommen. Er hoffe, dass dies 2021 so sein werde, betonte Hahn.

Stark zugenommen hätten im Privatkundengeschäft die Nutzungen der digitalen Angebote der Bank, erklärte Mirjana Bay. Der Trend gehe ganz klar in Richtung Mobile-Banking, sprich das Erledigen der Bankgeschäfte mit dem Smartphone. Eine Zahl mache dies für die Nördlinger Filiale deutlich: Dort sei die Banking-App-Nutzung um 38,1 Prozent nach oben gegangen. Die Bank nutze diese Entwicklung für eine stetige Weiterentwicklung der App, sodass mittlerweile auch Wertpapiere per Smartphone gekauft oder verkauft werden könnten. Darüber hinaus spielten im Neukundengeschäft die digitalen Kanäle inzwischen eine wesentliche Rolle. „Jeder dritte Neukunde kam 2020 online zur Commerzbank“, so Mirjana Bay.

Ökologische Aspekte spielen auch bei der Nördlinger Bank eine Rolle für die Kunden

Vor dem Hintergrund, dass für die Kunden mit herkömmlichen Geldanlagen, wie etwa dem klassischen Sparbuch, dem Festgeld oder Sparbriefen, aufgrund der Niedrigzinsen so gut wie keine Gewinne mehr generiert werden können, richte sich der Fokus immer stärker auf Wertpapieranlagen, auch bei jungen Leuten. Der Renner dabei: Wertpapiersparpläne. Ihre Zahl sei in der Nördlinger Commerzbank-Depandance um 16,5 Prozent gestiegen, betonten die Bankvertreter.

Ebenfalls stark angewachsen sind laut Bay die Immobilienkredite, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Sektor. „Die Corona-Krise hat den Wunsch nach Wohneigentum noch einmal verstärkt. Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen betrug vergangenes Jahr 2,5 Millionen Euro bei einem Gesamtvolumen von 46 Millionen.“ Besonders auffällig: Immer mehr Kunden würden beim Hausbau oder Renovierungen auf ökologische Aspekte achten, die mit einem Zinsrabatt für Energieeffizienz belohnt würden. Zudem gebe es im Bereich der Geldanlage unterdessen die Möglichkeit, in nachhaltige Energieprojekte, wie beispielsweise Windpark zu investieren.

Welche Strategie die Bank für die kommenden Jahre hat

Wolfgang Hahn ging zum Schluss noch auf die Commerzbank-Strategie 2024 ein. Die Stichworte hierfür lauteten: Konsequenter Fokus auf Nachhaltigkeit, Ausbau der Direktbank „Comdirect“ mit ihren zahlreichen Möglichkeiten, Rund-um-die-Uhr-Betreuung über Beratungscenter sowie persönliche Beratung zu allen Bankangelegenheiten, wenn dies gewünscht werde.

Auf die Frage unserer Zeitung, ob die Strategie 2024 möglicherweise dazu führe, dass die Commerzbank-Filiale in Nördlingen aufgelöst werde, machten Hahn und Pressesprecherin Sandra Kobus keine Angaben.

