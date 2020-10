19:04 Uhr

Wie man Igeln im Herbst helfen kann

Im Herbst bereiten Igel sich auf ihren Winterschlaf vor. Dabei sollten Bürger ein paar Dinge beachten.

Armin Baierl wird nicht schlecht gestaunt haben, als er feststellte, was sich da am Dienstagabend hinter dem Holzhaufen in seinem Garten versteckt hat. Dort entdeckte der Nördlinger eine stachelige Großfamilie, genauer: 15 Jungigel und deren Eltern. Die Igelkinder bekamen von Baierl erst einmal etwas zu fressen. Dann ging es wieder in die sichere Obhut der Eltern.

Im Herbst suchen sich Igel ihr Winterquartier. Mit einem igelfreundlichen Garten oder durch Zufütterung kann jeder helfen, die Tiere sicher über den Winter zu bringen – darauf macht der Tierschutzverein Nördlingen und Umgebung in einer Pressemitteilung aufmerksam. Der Verein stellt aber auch klar: Igel, die krank, verletzt oder bei Wintereinbruch stark untergewichtig sind, brauchen Hilfe von Fachleuten.

Woran man hilfsbedürftige Igel erkennt

„Hilfsbedürftige Igel erkennt man daran, dass sie abgemagert erscheinen oder sich apathisch verhalten. Bevor ein Igel aber vorschnell in Pflege genommen wird, sollte man das Tier erst einmal beobachten und zunächst beim Tierarzt oder bei uns um fachlichen Rat fragen“, rät Manuela Kaußen, die Leiterin des Nördlinger Tierheims. Denn wenn ein Igel nicht verletzt oder augenscheinlich krank erscheint, sei er in seiner natürlichen Umgebung – also draußen – am besten aufgehoben.

Jeder könne seinen Garten igelfreundlich gestalten. Im Herbst versteckten sich Igel tagsüber gern in gemütlichen Kompost- oder Reisighaufen. Da aufgehäufte Gartenabfälle ein ideales Quartier für den fünf- bis sechsmonatigen Winterschlaf der Tiere seien, lässt man diese am besten liegen, so der Rat von Kaußen. Würden die Haufen dennoch entfernt, sollte man zunächst prüfen, ob ein Igel sich dort eingerichtet hat. Statt zu Laubsaugern und -bläsern greife der Gartenbesitzer besser zu Rechen oder Harke, denn erstere können zu einer Gefahr werden, da sie kleinere Igel einsaugen und töten können.

Mähroboter können die Tiere verletzen

Außerdem entfernten die Geräte nicht nur Laub, sondern auch Insekten, Würmer und Weichtiere, die Igeln als Nahrung dienen. Auch Mährobotor sind laut der Tierheimleiterin ein „No-Go“, da diese die Igel – insbesondere, wenn sie nachts laufen – schwer verletzen oder töten könnten.

Wann ein Igel seinen wohlverdienten Winterschlaf antritt, hängt vor allem von seinem Geschlecht und Alter ab. Laut Kaußen beginnen Igelmännchen je nach Witterung ab Anfang Oktober mit dem Winterschlaf. Es folgen die Weibchen, die nach der Jungenaufzucht noch mehr Energie aufnehmen müssen. Jungigel ziehen sich noch später, Anfang November, zurück. Bis dahin müssen sie sich ausreichend Fettreserven bis zu einem Gesamtgewicht von mindestens 500 Gramm anfressen, damit sie ihren ersten Winter überstehen. (daho, pm)

