Wie man mit Wespen richtig umgeht

In heißen Jahren wie diesem fühlen sich die Insekten besonders wohl. Was man beim Aufeinandertreffen machen und unterlassen sollte und welche Fachleute man konsultieren kann.

Von Michael Heidecker

Wer Angst vor Wespen und Hornissen hat, hat in diesem – auf mehreren Ebenen – rekordverdächtigen Sommer nicht viel zu lachen. Denn gefühlt sind sie überall und vor allem da, wo es Essen gibt. Tatsächlich ist dieses Jahr für die Insekten optimal verlaufen: Kein zurückkehrender Frost, keine starken Regenfälle, stattdessen lange Hitzeperioden, die den wechselwarmen Tieren gerade recht kommen – so fühlen sie sich besonders wohl.

Dabei sollte man eine Wespe aber nicht als Feind und drohende Gefahr betrachten, erklärt Imker Roland Buczinski aus Nordheim. Der Mensch sei den Tieren nämlich erst einmal egal und aufgrund ihrer schlechten Augen nähmen sie ihn oft überhaupt nicht als Lebewesen wahr. Erst wenn der für die Wespen vermeintliche Gegenstand mit hektischen Wedelbewegungen anfängt, chemische Duftstoffe versprüht oder das Insekt anpustet und mit dem kohlendioxidreichen Atem aggressiv macht, dann gerät auch dieses in Panik. Das Resultat kennen die meisten. Deshalb sei es wichtig, die Ruhe zu bewahren.

An sich werden Wespen eigentlich nur von der Nahrung angelockt. Das teilt die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Es gebe verschiede Maßnahmen für ein friedliches Miteinander: Das eigene Essen bedeckt halten, anschauen vor dem Essen und auch den Tieren in einiger Entfernung eine eigene Futterquelle mit Wurst, Saft oder ähnlichem bereitzustellen, helfe einige Zeit, heißt es von der Naturschutzbehörde. Außerdem sei es wirksam, die Wespen mit Wasser zu besprühen. Das halten sie für Regen, sie ziehen sich daraufhin zurück. Hornissen interessierten sich übrigens überhaupt nicht für den Menschen – auch nicht für dessen Nahrung, auf ihrem Speiseplan stehen andere Wespen- und Fliegenarten, erklären die Experten am Landratsamt.

Doch was tun, wenn die Wespen in unmittelbarer Nähe nisten und die schiere Anzahl von herumschwirrenden Insekten es unmöglich, macht ruhig zu bleiben? Ein Imker ist auf jeden Fall die falsche Adresse. „Wir dürfen das gar nicht mehr machen. Früher hat man die Nester halt dann ausgeräuchert, aber mittlerweile stehen die ja unter Artenschutz,“ erzählt Bienenzüchter Roland Buczinski. Auch die Feuerwehr ist in solchen Fällen nicht der richtige Ansprechpartner, wie Kreisbrandrat Rudolf Mieling bestätigt. Tatsächlich: So wie jedes Wildtier stehe auch die Wespe unter allgemeinem Schutz. Gabriele Hoidn, Sprecherin am Landratsamt, erklärt, dass es verboten sei, das Tier zu töten.

Es könne theoretisch sogar eine Strafe von bis zu 10000 Euro verhängt werden. Leide man unter einer Wespenallergie oder werde der Rollladen durch ein Nest blockiert, so sei es jedoch auch ohne Genehmigung erlaubt, diese zu entfernen. Bei Unsicherheit und Fragen kann das Landratsamt, Naturschutzverbände oder ein Kammerjäger zurate gezogen werden.

Ganz anders sieht es laut Hoidn bei Hornissen aus. „Diese sind besonders und streng geschützt. Hier muss in jedem Fall das Landratsamt kontaktiert werden, wenn beispielsweise ein Hornissennest entfernt oder umgesetzt werden soll. Die Behörde prüft dann, ob eine artenschutzrechtliche Ausnahme erteilt werden kann.“

In Ebermergen beispielsweise entdeckte eine Familie, die ein älteres Haus sanieren möchte, vor Kurzem ein Hornissennest unter dem Dach. Da das Gebäude demnächst ein neues Dach bekommt, war Handlungsbedarf gegeben: Es rückte eine vom Landratsamt beauftragte Fachkraft an, nahm das Nest vom Dach, steckte es in einen Hornissenkasten und hängte diesen an der Terrasse des Hauses auf. Die Tiere akzeptierten dies und verhielten sich äußerst friedlich.

Alles in allem müssen Wespen und Hornissen auf keinen Fall gefürchtet werden, das betonen alle Fachleute gleichermaßen. Die Tiere folgen einem einfachen Verhaltensmuster: Lässt man Wespen in Ruhe, wird man auch in Ruhe gelassen.

