15:00 Uhr

Wie schnell darf man auf dem Roßfeld zwischen Oettingen und Erlbach fahren?

Plus Auf dem Oettinger Roßfeld soll klar geregelt werden, wie schnell nach dem Ortsschild gefahren werden darf. Im Gespräch sind unter anderem Kennzeichnungen mit Schildern.

Von Verena Mörzl

Das Roßfeld mit Blick auf den Rieskessel oder das Fränkische ist ein beliebter Ort zum Spazieren. Richtung Oettinger Forst liegt idyllisch ein Waldkindergarten. Die Straße ist recht schmal und nach dem Ortsschild Oettingens scheint auf den ersten Blick nicht so klar geregelt zu sein, wie schnell man denn fahren darf. Könnte man meinen. Im Bauausschuss hat gab es nun Überlegungen, wie die Geschwindigkeit zwischen Oettingen und Erlbach klar geregelt werden könnte.

Einige scheinen allerdings nicht so genau zu wissen, dass selbst ohne Schild geregelt ist, dass auf dem Roßfeld Tempo 100 nicht angebracht ist. Ein Vorfall aus den vergangenen Wochen hat in der Oettinger Bauausschusssitzung am Donnerstag die Diskussion ins Rollen gebracht, ob nicht ein Schild nach dem Ortsschild zu einer Verbesserung der Sicherheit führen könnte.

Wie schnell darf man zwischen Oettingen und Erlbach fahren?

Stadtrat Georg Wiedemann (SPD) schilderte, dass in der zurückliegenden Woche Spaziergänger einen Raser streng beäugt hätten, nachdem er an ihnen schnell vorbeigefahren sei. Wiedemann sieht die Gefahr, dass durch überhöhtes Tempo in diesem Bereich jemand zu Schaden kommen könnte und meinte, dass gerade auch Richtung Kindergarten „Tempo 100 nicht zielführend“ sei. Hauptamtsleiter Manfred Thorwarth sagte dazu, dass keinesfalls 100 erlaubt seien, sondern, dass Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse anpassen müssten.

Wiedemann schlug vor, auf der ganzen Gemeindeverbindungsstraße zwischen Oettingen und Erlbach Tempo 50 anzuordnen. Bürgermeister Thomas Heydecker sagte dazu, dass er nicht nachvollziehen können, wie man auf der Strecke grundsätzlich schneller als 60 fahren könne. Katharina Kaufmann (PWG) meldete sich zu Wort und sagte, dass sie nicht verstehen könne, warum man immer mehr Schilder aufstelle, nur weil es „zwei oder drei Idioten“ gebe. Die Stadt habe sich eigentlich darum bemüht, die Zahl der Verkehrsschilder zu reduzieren.

Das Gremium lehnte Wiedemanns Antrag ab, ob die Geschwindigkeit auf dem Roßfeld auf Tempo 50 begrenzt werden soll. Einem weiteren Antrag wurde jedoch Einvernehmen erteilt: Die Stadträte wollen die Angelegenheit noch einmal in den Fraktionen beraten.

