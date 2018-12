15:00 Uhr

Wie sich das Klima im Landkreis Donau-Ries verändern könnte

Der Luganosee in der Schweiz ist ein beliebtes Ziel von Touristen. In 60 Jahren könnten die Temperaturen in Oettingen ähnlich heiß sein wie dort.

Erwärmt sich die Erde wie von Experten vermutet, soll es in Oettingen in gut 60 Jahren so warm sein wie im Schweizer Touristenort Lugano.

Wird man in einigen Jahrzehnten weiße Weihnachten auch im Ries nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen? In Nördlingen könnte es in etwa 60 Jahren im wärmsten Monat so heiß werden wie jetzt in Subotica in Serbien, in Donauwörth wie in Milwaukee in den USA. Eintreten würde dieser Fall nach Berechnungen des Weltklimarates, wenn sich die Erde um 4,2 Grad erhitzen sollte. Aber selbst wenn es gelingt, die Erderwärmung unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu halten, rechnen Wissenschaftler mit spürbaren Folgen.

Die Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz hat bekanntlich unmittelbar vor Weihnachten über die Erderwärmung beraten und sich auf Regeln zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 geeinigt. Dieses sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen, möglichst auf 1,5 Grad. Derzeit steuert die Erde nach Ansicht von Wissenschaftlern auf eine Erwärmung von mindestens drei Grad zu. Dem Szenario liegen Daten des Weltklimarates IPCC zugrunde. Auf dieser Grundlage haben Forscher Prognosen künftiger Temperaturentwicklungen angestellt. Es handelt sich dabei um Rechenmodelle. Die konkreten Veränderungen in der Zukunft können davon abweichen.

So warm könnte es in 60 Jahren in Nördlingen und Oettingen sein

Auf der Basis der Klimamodelle wurde für alle deutschen Städte und Gemeinden sowie viele weitere Städte auf der ganzen Welt jeweils ein Referenzort, ein so genanntes Klimadoppel ermittelt: Dort ist die heutige Temperatur vergleichbar mit dem, was den Berechnungen zufolge hierzulande im Jahr 2080 Realität werden könnte. Die genaue Berechnungsbasis ist jeweils der für den Zeitraum 2060 bis 2080 prognostizierte wärmste Monat an dem jeweiligen Ort mit den höchsten durchschnittlichen Tagestemperaturen.

Das Problem drängt demnach auch im Ries: In Nördlingen (jetzt 22,8 Grad Celsius) beispielsweise könnte es 2080 so heiß werden wie in Subotica in Serbien (27,2 Grad im Durchschnitt), in Donauwörth wie in Milwaukee in den USA 27,5 Grad). Dies hängt davon ab, ob es gelingt, die weltweite Erwärmung statt auf 4,2 Grad wie in dieser Berechnung auf maximal zwei Grad zu begrenzen, worauf sich die Staaten schon bei der Klimakonferenz 2015 in Paris festgelegt hatten. Aber selbst wenn die Erwärmung bei 1,8 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter liegen sollte, rechnen Wissenschaftler mit spürbaren Folgen.

Modellrechnungen zufolge könnte es beispielsweise in Nördlingen in gut 60 Jahren dann so warm werden wie bislang in Monaco (25,4), in Donauwörth entspräche die Tageshöchsttemperatur im wärmsten Monat dann mit 25,7 der aktuellen in Winipeg in Kanada.

Die Heizung wird man im Ries wohl deutlich seltener brauchen

In Oettingen würde sich die Temperatur demnach entwickeln wie in Lugano (bei 1,8 Grad Erwärmung) beziehungsweise Szolnok/Ungarn (bei 4,2 Grad), in Harburg wie in Winipeg oder in Milwaukee, in Bopfingen wie in Iquique/Chile beziehungsweise Adigrat/Äthiopien, in Neresheim wie in Kiew oder in Györ/Ungarn, in Kirchheim wie in Cluj-Napoca oder Mzuzu/Malawi, in Riesbürg wie in Nowosibirsk/Russland oder Kigali/Ruanda und in Tannhausen wie Brünn/Slowakei oder Nizza.

Wenn sich die Temperatur verändert und es insgesamt zu einer Erwärmung der Erde kommt, wirkt sich das im Alltag aus: So wird die Zahl der Tage, an denen die Heizung gebraucht wird, den Berechnungen zufolge insgesamt abnehmen. Eine Tagesdurchschnittstemperatur von 15 Grad Celsius gilt dabei als Grenze. Bei einer durchschnittliche Temperatur von mehr als 18,3 Grad Celsius dagegen spricht man von einem Kühltag, also einem Tag, an dem man die Klimaanlage brauchen könnte. Diese dürften sich deutlich erhöhen.

